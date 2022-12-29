通關︱新地首推中港互惠消費禮遇 送千萬消費獎賞

香港和內地通關在即，兩地市民有望逐漸恢復社會和經濟活動。新鴻基地產將聯動旗下香港和廣州共7個商場，於明年1月8日起推出「好賞 • 同遊」消費禮遇，向北上消費的港人及來港的內地旅客送出價值達1,000萬港元的消費獎賞，包括參與商場的購物優惠券、適用於新地六大本港商場的「新地賞你禮品卡」以及廣州天環的電子餐飲券，亦會向顧客提供食買玩娛樂消閒商戶優惠。

參與活動的商場包括香港的新城市廣場、YOHO MALL形點、MOKO新世紀廣場、新都會廣場、荃灣廣場、新達廣場，以及位於廣州天河的大型購物中心天環Parc Central。

本港The Point會員可憑200積分兌換價值RMB 50的廣州天環電子餐飲禮券。此外，本港六大新地商場將同步推出消費回贈禮遇，推廣期內於本港參與商場消費滿500港元，亦可換領150元人民幣廣州天環電子餐飲券。

此外，顧客在廣州天環消費滿1,000元人民幣即可回贈價值2,000港元的購物現金券，適用於本港參與商場的不同類別商戶，涵蓋餐飲、珠寶鐘錶、時裝配飾、美容化妝、影音電器、運動用品等，讓內地旅客在港享受消費狂賞禮遇。而廣州天環會員亦可利用積分換領價值200港元的「新地賞你禮品卡」。

新鴻基地產代理租務部總經理周淑雯表示，兩地通關加上春節在即，相信將大大刺激港人北上遊玩及內地旅客來港消費的意欲。她有信心透過中港商場相互引流的協同效應，將有助提升商場的整體人流及生意額增幅。