通關｜李家超：明年與內地通關「有很現實可能性」　據報北京下月初全面開放邊境救經濟

早前表示明年與內地通關「有現實可能性」的特首李家超,在社交平台再交代與內地通關一事。他最新指2023年與內地通關「有很現實的可能性」,在正式通關前,希望透過增加入境深圳的「健康驛站」配額,以及早前調整跨境貨車「點對點」運輸模式等安排,按部就班地恢復兩地往來。他稱有關名額繼上周增加1,000個後,昨日已再增加500個至每日2,500個。

他又稱,除了「健康驛站」外,為照顧部分急需返回内地的人士,深圳市政府早前特別增設「人文關懷」通關名額,又十分歡迎及感謝廣東省政府和深圳市政府的安排,期待兩地繼續增加經濟活動和人文交流,逐步邁向通關。

報道指當局 正準備測試高鐵及通關 系統

此外,《南華早報》引述消息報道,香港勢將與內地全面通關,指「北京急於在下月初全面重新開放邊境,以重振香港和內地經濟」(Beijing eager to fully reopen border from early next month to revive both Hong Kong and mainland economies),又指有關部門正在準備測試廣深港高鐵和其他入境點的所有通關系統,在轉向更自由旅行之前,香港將派遣「數千名官員」前往內地邊境的檢查站。