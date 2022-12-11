通關｜李家超︰與內地貨運可直接交貨冀一兩日內執行

行政長官李家超指，已經與廣東及深圳政府取得共識，放寬跨境貨運限制。現行安排下，跨境貨運有很多限制，貨車司機過關後要將貨物交給另一名內地司機，不能直接交貨或提貨。李家超指，與內地原則性同意，跨境司機毋須再在指定地點交收貨物，可以直接點對點提貨交貨；貨運量並無限額，只需事先申報。特區政府已經委派運輸及物流局署理局長廖振新，與深圳方面商討新安排的細節，期望一兩日內落實。他感謝內地政府的特別安排，確保本港必需品供應、產業及供應鏈運作，保障兩地社會及經濟發展。
李家超感謝內地政府的大量工作和特別安排，以保障本港每日必需品供應、產業鏈供應鏈順利運作，以及兩地社會經濟發展，他亦多謝政務司長在通關方面的商討，以及跨境貨車司機所作的貢獻。
取消安心出行 醫務衛生局盡快交報告
至於何時取消「安心出行」及「疫苗通行證」，李家超指政府會視乎最新疫情風險及數據，全面檢視現行防疫措施，醫務衛生局將盡快提交報告。他指，本港仍錄得單日過萬宗確診，死亡個案有所上升，醫療系統出現壓力。
李家超中午到運輸署緊急交通事故協調中心視察將藍隧道首日運作後表示，很開心見到市民積極使用今日開通的將藍隧道及將軍澳跨灣連接路，又說幹道運作情況大致暢順。他指明日是新路開通首個上班日，會有大挑戰，政府會安排大量人手監察及處理不同情況。