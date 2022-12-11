通關｜李家超︰與內地貨運可直接交貨冀一兩日內執行

行政長官李家超指，已經與廣東及深圳政府取得共識，放寬跨境貨運限制。現行安排下，跨境貨運有很多限制，貨車司機過關後要將貨物交給另一名內地司機，不能直接交貨或提貨。李家超指，與內地原則性同意，跨境司機毋須再在指定地點交收貨物，可以直接點對點提貨交貨；貨運量並無限額，只需事先申報。特區政府已經委派運輸及物流局署理局長廖振新，與深圳方面商討新安排的細節，期望一兩日內落實。他感謝內地政府的特別安排，確保本港必需品供應、產業及供應鏈運作，保障兩地社會及經濟發展。

李家超感謝內地政府的大量工作和特別安排，以保障本港每日必需品供應、產業鏈供應鏈順利運作，以及兩地社會經濟發展，他亦多謝政務司長在通關方面的商討，以及跨境貨車司機所作的貢獻。