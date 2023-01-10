通關｜李家超：5萬名額符合實際需要　8星期預約情況僅佔17% (持續更新)

【10:15更新】香港與內地實施首階段免檢疫通關。行政長官李家超今日(10日)出席行會前見傳媒，表示與內地通關後首兩日口岸運作暢順，認為政府設定5萬名額符合實際需要。至於內地來港3歲以下幼童毋須核酸證明，他指這方面會與內地溝通。

李家超指，通關首兩日口岸運作暢順，市民有秩序和安全過關，口岸人員亦按實際情況處理整體運作亦到位。他透露，未來兩、三日仍然三至四成過境名額可以預約，而最受歡迎的年廿九，其次為年廿八、年三十。他指8星期預約情況只佔17%，說明了設定5萬個人數安排是符合實際需要，政府會視乎觀察通關的實際情況，再與內地當局溝通協調，了解需否調較配額。

他說見到市民對通關反應是團圓團聚，又指通關代表香港作為國際都市，背靠內地聯通世界，香港再開新篇，有提振經濟作用。

被問會否高估經濟效益，李家超表示，預料為零售業及餐飲業帶來生機。

內地來港幼童無須核酸證明 李家超：會與內地溝通

現時內地CT值35為陰性，為香港CT值40才能被列為陰性。李家指醫衞局正與不同化驗所溝通，統一標準，當局亦正與內地有關部門溝通。

另有關入境內地的3歲以下幼童同樣須持有核酸檢測陰性，他指內地未與香港一樣有豁免，李家超指已與內地部門商討，並和檢測承辦商討提供為3歲以下幼童的檢測服務。

擬與藥廠商討售藥有「自律性限制」

對於市面退燒止痛藥缺貨，他又指香港藥物供應充足，正計劃與藥廠尋求可行方法，在藥房內購買某一類藥物有「自律性限制」，亦存在以立法手段限制的可能。