通關｜李家超：5萬名額符合實際需要　8星期預約情況僅佔17% (持續更新)

【10:15更新】香港與內地實施首階段免檢疫通關。行政長官李家超今日(10日)出席行政會議前見傳媒，表示與內地通關後首兩日口岸運作暢順，認為政府設定5萬名額符合實際需要。至於內地來港3歲以下幼童毋須核酸證明，他指這方面會與內地溝通。

李家超稱，通關首兩日口岸運作暢順，市民有秩序和安全過關，口岸人員亦按實際情況處理整體運作亦到位。他透露，未來兩、三日仍然三至四成過境名額可以預約，當中最受歡迎是年廿九，其次為年廿八、年三十。他透露，網上系統的8星期預約情況只佔17%，認為政府設定5萬個名額安排是符合實際需要，政府會視乎通關的實際情況，再與內地部門溝通協調，以了解需否調較配額。

形容通關代表「香港再開新篇」

他說，這幾日通關對於市民而言是團圓團聚，亦代表民心所向及兩地緊密相連，同時代表經濟提振，代表香港作為國際都市，背靠內地聯通世界以及香港再開新篇。被問及會否高估經濟效益，李家超表示，與內地通關將為本港帶來正面的經濟效益，認為現時正處於通關初期，旅客仍需時安排行程，不過農曆新年將至，節日傳統是家庭團聚，相信通關有助帶動旅遊、展覽、零售及餐飲等行業復甦。

內地來港幼童毋須 核酸證明 李家超：會與內地溝通

至於現時內地CT值35為陰性，為香港CT值40才能被列為陰性，李家超指醫衛局正與不同化驗所溝通，統一標準，當局亦正與內地有關部門保持溝通。他又補充，現時問題主要是內地單位針對香港發出的檢疫報告是否屬陰性，故港府正針對「陰性結果」的說明與不同實驗室尋求共識。

另外，內地的3歲以下幼童豁免持有核酸檢測陰性，惟香港3歲以下幼童入內地須持有核酸檢測陰性，他指會與內地部門溝通，並和檢測承辦商討提供為3歲以下幼童的檢測服務。

擬與藥廠商討售藥有「自律性限制」

對於市面退燒止痛藥缺貨，他重申香港藥物供應充足，政府會觀察市面上的情況，正計劃與藥廠尋求可行方法，在藥房內購買某一類藥物有「自律性限制」，亦存在以立法手段限制的可能。

至於西九高鐵站復運問題，李家超稱知道市民對高鐵服務的需求很強烈，政府正爭取在周日復運高鐵，現正與有關單位密切聯繫，已作出部署，包括安排高鐵口岸人手，以及為車長等協助營運的工作人員提供培訓。