通關｜林世雄：首日交通配套暢順　若有需要農曆新年前後港鐵再增班次

今日(9日)是本港及內地恢復首階段免檢疫通關後的第二日。運輸及物流局局長林世雄在電台形容，今日情況與昨天有好大分別，因為今日是辦工及上學日子，政府會監察通關後與工作日交通相互影響。他又指港鐵已加密東鐵綫班次至每日135班，當局會視乎農曆新年前後及跨境學童情況，有需要時會與港鐵商討再加密班次。

東鐵綫現已加密至每日 135 班

林世雄表示，昨日7個通關口岸的運作及交通配套均暢順，現時港鐵已經加密了班次，東鐵綫去口岸每日有135班，在未有疫情前只是90班，他相信無論是假日抑或上班上學的日子，都能處理到通關及本地的交通安排，而且現時仍有足夠剩餘容量。他強調當局會視乎農曆新年前後及跨境學童情況，有需要時會與港鐵商討再加密班次。

至於目前跨境碼頭及機場口岸無設入境限額，林世雄指，若有需求航空公司及船公司會增加班次，現時航空公司已增加往返上海、北京等航班，並指入境人士要有票才可登機登船，所以毋須就機場及碼頭口岸設定上限。

指 西九高鐵站已開始試運

他另指，西九龍高鐵站已經開始試運，鐵路公司員工正在熟習程序，重申政府目標是不遲於周日(15日)復運，預計初期會開放往福田站、深圳北站、廣州東及廣州南站的路綫，至於跨省及長途班次，會遲些恢復。