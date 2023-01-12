通關｜高鐵復運初期售票上限1萬　全面引入電子票實名制　須全程「戴罩」禁攜酒精搓手液 (持續更新)

西九高鐵站受疫情影響停運3年終於在周日(15日)復運。運輸及物流局局長林世雄及港鐵今早(12日)交代相關復運安排。林世雄表示，復運初期車票上限1萬，其中北行南行各5,000張，政府會檢視客運需求及西九龍站運作，再陸續增加車票。港鐵代表就指，高鐵香港段復運後將全面引入電子票實名制，乘客須全程戴口罩，以及禁止帶酒精搓手液上車等。

南北行各5000車票 毋須預約

林世雄指，高鐵香港段暫時是恢復短途服務，途經福田、深圳北及廣州南，另新增廣州東站。他預計，由於廣州東站鐵路服務需求大，將會「好受歡迎」，加上高鐵服務已停運3年，在西九附近已有不少景點，譬如M+和香港故宮博物館等，相信會增加高鐵服務的吸引力。

長途車開通須與內地商討 暫無時間表

被問到長途車幾時開通，林世雄指，由於長途車涉及途程多以及途程較多，政府需時與內地相關單位聯擊，並檢視高鐵復運情況，再研究開通時間，現時並無時間表。對於南韓及日本對香港航班的「限降令」，他重申措施不合理，政府正與南韓及日本跟進，要求撤銷相關限制。

西九高鐵站下午2時重新現場售票

港鐵代表稱，高鐵在中午12時於12306網站預售車票，或到指定旅行社購買車票，另西九高鐵站亦會在下午2時重新開放現場售票。

同時，港鐵指西九高鐵站將全面採用電子車票實名制，將旅行證件(香港即「回鄉證」)和車票二合一，系統就會將證件和車票連結，只需憑證件可直接入閘，入閘流程與全國高鐵看齊，另設有6條職員輔助通道和10條自助通道，乘客若選用自助通道，只需要幾秒就完成實名認證和入閘程序，並增設大型行李X光檢查機，以方便乘客。

在防疫安排上，港鐵指西九高鐵站已全面清潔和消毒，並加上智能殺菌塗層，乘客需要全程戴口罩，並禁止攜帶消毒劑和酒精噴霧，包括酒精搓手液，惟可帶消毒濕紙巾；另乘客須備48小時檢測陰性報告，並且須填妥內地電子健康申報表。

內地乘客到港檢測陽性 港鐵：安排搭高鐵返回原地

被問到若內地乘客來港後檢測陽性後的處理方法，港鐵代表稱，車站會有既定程序處理，會安排相關乘客搭高鐵返回原本內地的地方。