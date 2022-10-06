通關｜林健鋒：聽到「朋友消息」二十大後內地或調整檢疫措施

社會逐漸有聲音關注本港何時與內地通關。經民聯立法會議員林健鋒今日(6日)在電台表示，聽到「朋友消息」指，二十大後內地檢疫措施可能會作出調整，惟實際如何要視乎未來幾星期情況。他又說，過去兩年有逾10萬人離港，其中資訊科技、金融及會計業人才流失嚴重，認為政府須一改以往的不干預政策，未來須加強吸引人才回港。

林健鋒續指，若內地檢疫措施有改變屬好消息，有助本港重振經濟，方便旅客、商人來港或出外，惟他理解中央重視人民生命，大家都不想看到調整措施後會影響到市民健康，對此港府亦好謹慎處理，如果情況許可後，政府和他都希望盡快調低入境檢疫至「0+0」，相信未來兩星期是關健，若確診個案繼續下調，是有機會實施「零隔離」，惟以現在形勢來看仍屬奢望，指本港的污水檢測仍驗出新冠病毒，政府不能掉以輕心。

倡政府 加強吸引人才回港

他強調，全球已不設入境限制，若香港想保持競爭力，便要盡快做到「0+0」，讓外國知道本港生活復常。他提到，過去兩年有逾10萬人離港，當中資訊科技、金融及會計業的人才流失屬重災區，政府須一改以往的不干預政策，未來須加強吸引人才回港，包括提供稅務優惠、房屋、教育等配套支援，建議政府設立一站式辦公室，專門負責招攬海外人才。