通關｜核酸檢測預約時段增至四周　未來3日各有10萬名額

政府指，除個別較繁忙時段，於社區檢測中心或檢測站檢測的人士，一般可於15至20分鐘內完成整個自費檢測流程。不過，為盡量減少等候時間，政府強烈建議檢測人士揀選就近但人流較少的檢測中心或檢測站，以及預先在網上預約，確保能夠適時檢測。當局又稱，所有檢測中心和檢測站已設有派籌機，並會因應現場情況啟用。

本港與內地恢復首階段免檢疫通關，出境旅客需要持有48小時內的核酸檢測陰性報告。政府表示，截至今日(9日)下午6時，全港社區檢測中心或檢測站未來3日，每日平均仍有約10萬個預約名額。政府為配合通關需要，網上可預約檢測時段已由未來兩周增至未來四周。

3歲以下幼童 可到社區檢測中心採拭子樣本檢測

此外，現時從內地入境香港的未滿3歲幼童，毋須持有48小時內的核酸檢測陰性結果。不過，從香港出境到內地的3歲幼童未有獲豁免，即所有人前往內地時都要持有有效自費核酸檢測結果。

因應過關需要，政府在評估運作經驗後，把社區檢測中心和檢測站的採集拭子樣本檢測服務，擴展至3歲以下幼童，包括為入境內地自費進行的「咽喉拭子」核酸檢測。如有需要，社區檢測中心和檢測站的醫護人員會評估個別人士是否適合進行拭子採樣，特別是1歲以下的嬰兒。

盧寵茂：檢測點承辦商已增加更多自費櫃枱

醫務衞生局局長盧寵茂今日視察設於土瓜灣體育館的社區檢測中心，了解其運作和市民接受檢測的情況。他表示，各社區檢測服務承辦商已積極調動人手及資源配合通關安排，包括增加更多自費服務櫃枱。

盧寵茂續稱，政府會繼續密切留意檢測需求，需要時進一步提升檢測能力。自通關消息上周四(5日)公布後，全港社區檢測中心和檢測站翌日起，平均每日進行逾2.5萬個自費核酸檢測。