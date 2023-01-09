通關｜梁兆基：通關效應將於年中至下半年開始浮現

香港總商會預期，去年本港經濟按年收縮3.3%，今年則會反彈3.8%，主要受惠本港與內地恢復通關帶動經濟活動，以及去年低基數帶動，估計今年零售銷售反彈10%，失業率亦會進一步降至3.3%，出口則受外需疲弱拖累，全年只增長4.5%。總裁梁兆基指，香港與內地已幾乎全面恢復通關，時機亦比商界預期來得早及全面，會員反映對經濟前景更為樂觀，不過陰性檢測等要求仍有一定阻礙，期望兩地很快撤銷相關限制及人流限額。他預計，通關效應將於年中至下半年開始浮現，不過商界仍處於較低的營業水平，難以在短期內大幅反彈至疫情前，甚至不足以讓大部分企業站穩陣腳。

梁兆基：預計本港息口將於下次美息上升時跟隨

梁兆基指出，本港經濟在通關初期仍然疲弱，政府有需要繼續推出支援措施，包括考慮再次派發消費券，不應因為出現財赤影響刺激消費的效應。他又說，雖然高利率影響商界投資意欲，但如果息口上升幅度低過預期，加上通關帶動人流及旅遊展覽等行業，今年本港經濟增長或會高於預測。梁兆基估計，美國利率或會升至5厘水平，港息將亦步亦趨，預計本港息口將於下次美息上升時跟隨，但最優惠利率上調幅度則要視乎資金情況，特別是與內地通關後帶來的人流，會否推動投資資金重新流入本港市場。