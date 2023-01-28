通關｜梁振英：期望粵港合作在疫後有「爆發式發展」

全國政協副主席梁振英今日（28日）接受電台節目訪問表示，下月6日將與香港廣州南沙粵港合作諮詢委員會和多個會員機構的代表，共80人前往南沙考察兩天，商討兩地合作空間，並希望透過今次訪問，說服各界派人長駐當地發展，期望粵港合作可以有「爆發式發展」。

梁振英表示，雖然內地較遲對外通關，但早前仍有香港團體願意在內地檢疫21天，長時間做香港和內地對接的工作，他希望各界在恢復通關後，更積極到訪內地。 梁振英又認為，香港需要認識內地的機遇，內地也需要認識香港的功能，舉例指香港要發展成為航運中心，但不少人誤以為只是涉及碼頭業務，但他認為不應貨箱數量「論英雄」，香港可發展國際高端服務業，配合碼頭業務，並非與南沙和鹽田競爭，既可與內地錯位發展，也可為香港帶來收入。

他提到落馬洲河套區應該交由國家主導發展，如果只是個別審批高科技企業落戶，將猶如「灑芝麻」，不能集中力量，配合國家科技事業發展，發揮香港的角色，他強調香港要「有為」，才能在國家發展機遇中「有位」，呼籲大家要把握時機，否則將時不我與。

梁振英：香港人才和企業轉移到新加坡只是短暫情況

梁振英又相信，香港人才和企業轉移到新加坡只是短暫情況，又指新加坡地方較小，人口也較少，需要面對吸納移民而不會引起本國人民牴觸情緒的問題。梁振英表示，新加坡以東盟作為發展腹地，香港就可受惠於國家發展，兩地各有發展機遇，大家毋須經常將新加坡掛在嘴邊，最重要是辦好自身事情，坐言起行，講好中國故事和香港功能。

他指，美西方國家對中國處理疫情手法的評論，並不符合事實，也不科學，強調國家奉行生命至上、人民之上，成功將生命代價減至最低。他又指，「美國人身體最誠實」，香港早前舉辦國際金融領袖投資峰會，不少美西方國家的金融機構第一、二把手都親身出席，認為香港不愁這些國家指香港不值得投資，指官方和商界看法可以有很大差異。

梁振英表示，香港是國際化和高度開放的社會，有語言和制度優勢，國家已為香港預留發展的位置，可促進國際人文交流，認為香港優而為之、責無旁貸，但也需要有勇氣，有理有節對外解說國家和香港的事。