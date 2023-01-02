通關｜楊永杰料下周日成事　建議市民不要經羅湖過關

政府正爭取最快下周日(8日)分階段與內地通關，初期會設有人數限制。「A4聯盟」立法會議員楊永杰相信，當日很大機會能夠通關，因入境深圳的檢疫酒店「健康驛站」預約系統當日起停止運作，在內地放寬的同時香港如繼續「自己限住自己」便會很奇怪。他續稱，下周日或之前港府應有措施公布。

楊：高鐵往深圳廣州後 可自由轉乘其他線

近日有報道指，港鐵下周日(8日)起會分階段恢復廣深港高鐵服務。楊永杰接受本報查詢時稱，逐步放寬入境內地人數限制做法合理，又指高鐵初期假使只能往返深圳和廣州等地，由於屆時乘客已可自由轉乘其他高鐵前往不同目的地，「其實等於全國都去到。」

在3年疫情下，只有深圳灣管制站仍維持運作。楊永杰稱，內地的羅湖大部分交通尚未恢復，市民入境後便難以乘搭交通工具往其他地區，故若羅湖和落馬洲管制站重開，他仍建議市民取道深圳灣管制站過境。