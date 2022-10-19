通關｜消息：「逆隔離」安排遇數項困難　未是時候放寬至「0+0」

現時港人入境內地仍要接受強制檢疫，港府早前透露正與內地官員商討「逆隔離」、「前置檢疫」的安排，即讓港人先在香港按內地要求檢疫足夠日數，然後以「閉環」形式入境內地。消息人士表示，相關工作仍在進行，但本港確診數字仍較內地高，加上人手安排、運送過程具風險和有困難，形容措施「冇想像中咁易」。至於「逆隔離」是否選址落馬洲河套區社區隔離設施，消息人士僅重申正檢討措施。

入境措施上月底放寬至「0+3」，消息人士未有正面回應放寬時間表，僅稱冬天將至、「未係時間」放寬至「0+0」。政府明日(20日)放寬部分社交距離措施，消息人士強調放寬措施時，要考慮醫管局的承受能力，認為醫管局仍有近兩成服務受影響不理想。

消息：「限聚令」有需要維持

另外，「限聚令」人數上限明起增至12人，消息指當局認為仍有需要維持「限聚令」，以減少特定情況的聚集或在豁免聚集限制時施加額外限制，如要求大型體育活動的參加者先做快速測試。同時，消息人士解釋「限聚令」可用作限制表列處所的群組人數上限，即卡拉OK房間、泳池小組等人數上限。

本港目前有8個社區隔離設施，除竹篙灣和啟德外均處於備用狀態。消息人士指，土地是否長期用作社區隔離設施，要考慮反覆的疫情走勢、土地未來發展「趕唔趕」等，重申政策局之間不應區分「我哋同佢哋」，「其他局嘅需要即係政府嘅需要」，相信部門之間能夠協調。