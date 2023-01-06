通關｜港鐵增班次來往上水四至八分鐘一班 暫不公布高鐵票務安排

本港及內地周日（8日）通關，港鐵今日（6日）開放落馬洲站予傳媒參觀，站內設施和過去無大變動，店內商舖正加緊「上貨」。有店舖員工透露，自1月4日已獲通知要到落馬洲站作準備，要應付1月8日通關。港鐵指，鐵路服務足以應付通關後的人潮，並指下周才能公布高鐵恢復通車安排。

落馬洲站重開在即，布局、商舖類型並無改變。藥材、美妝、便利店正加緊籌備復業，部分貨架上已放滿貨物。有商店員工透露，自1月4日起已收到通知，要回落馬洲站籌備復工，包括重新裝修、測試系統和將貨物上架等。被問及預期生意及員工編配問題，該員工則指公司已提醒不要談及預期生意額，所以無可奉告。

港鐵公司過境鐵路總管張志強指，目前落馬洲站已預備好恢復運作，有信心東鐵線可應付通關後增加的客量。高鐵方面，張志強稱正與相關部門緊密溝通，下周才會有詳細安排公布。

旅客要有預約、48小時核酸陰性證明及有效證件

港鐵營運主管-東鐵線及城際客運服務吳雪花則稱，已全線加強消毒清潔，並引入消毒機械人，作全面清潔消毒，每日收車後亦會進行全面清潔，車廂已噴了消毒圖層，有信心提供安全舒適環境。她又稱已加派人手巡邏，協助乘客，通關當日沿途會增加廣播及乘客信息，提醒乘客過關要有預約、48小時核酸陰性證明及有效過關證件。