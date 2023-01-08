通關｜港鐵︰截至5時16,500名跨境乘客使用落馬洲站

(17:37更新)港鐵指，東鐵綫落馬洲站重新服務跨境旅客，整體運作暢順。截至下午五時，共約 16,500 名跨境乘客使用東鐵綫落馬洲站。為配合通關，公司加密東鐵綫前往落馬洲站的列車班次至大部份時間4至8分鐘，上水站至金鐘站的列車服務在全日𣎴同時段亦有加密。公司將繼續密切監察東鐵綫及落馬洲站的運作情況，適時調整車務安排。

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香港與內地今日起恢復免檢疫通關，不少市民乘坐東鐵綫循落馬洲支線管制站過關。港鐵職員在列車上提醒過境乘客三個注意事項，包括持往內地有效證件、預約配額證明和48小時陰性核酸檢測證明。

在港工作的潮州人王先生今日趁首日通關，先即日來回廣州參與工作晚宴，希望先了解通關流程，日後再回潮州探望3年未見過的家人。他對兩地通關表示很激動，即使內地人回內地毋須預約，為謹慎起見亦已在網上登記，並讚揚預約流程暢順。他續指，除陸路管制站還有很多途徑前往內地，只要避開繁忙日子便不擔心沒有配額。

葉女士日前在杜拜接受核酸檢測後，計劃經香港轉往內地，惟因檢測時間超出48小時而無法過關。她指，昨日已抵港但尚未通關，因此待至今日才過關，又稱職員說「反正過了就不能(過)」，並只着她到上水做檢測。她坦言，因不熟悉香港檢測的地方、流程和需時等，現時感到十分徬徨。

來自蘇格蘭的商人Ronald稱，已接近3年沒有見過四川妻子，上月底趁香港撤銷入境檢疫，再等兩地通關往深圳會合妻子。他現時以訪港旅客申請北上，滿意現時的通關安排。