通關｜盧寵茂：通關定加劇疫情　適時調整內地及海外入境者打針要求

香港與內地正積極逐步恢復通關。醫務衛生局局長盧寵茂今日(31日)表示，通關是眾望所歸、民心所向，但認為民生及經濟活動增多，一定會加劇確診數字。對於內地及海外入境人士疫苗接種要求有別，他說政府會適時調整。

盧寵茂指，有關內地及海外入境人士疫苗接種要求有別，政府是會檢討，總體的原則是考慮不同地方疫情帶來的風險，希望做到一致性，這樣既能連通國際，亦可連通國家，當中一致性是提升要求，令到更多人接種疫苗，但亦有人反映會限制人員流動，政府會在適當時候做調整。對於會否要求與內地通關時，配額優先預留打齊針的內地居民，他說政府一直強調接種疫苗的重要性，鼓勵外來訪客打針，惟香港以外的疫苗政策不是特區政府可以決定。

稱 防疫政策從無搖擺 政府非叫 700 萬人跳過河對岸

他重申，當局是放寬防疫但沒放棄，政府各部門和醫管局，仍然「打醒十二分精神」應對疫情，並形容政府過去半年的防疫政策方向穩定，從來無搖擺，是確保穩步有序的情況下「摸住石頭過河」，帶領700萬市民走復常的路，而非只叫大家一齊跳過河的對岸。

引述中國人傳統指「疫不過三年」

對於必理痛的退燒藥近日出現搶購情況，盧寵茂稱，公營醫療系統的撲熱息痛藥物存量足以應付需求，衛生署近日派員巡查各區藥房，提醒職員可介紹市民購買其他含撲熱息痛成份藥物。被問到抗疫3年的感受，他表示中國人傳統說「疫不過三年」，新冠疫情令全球承受了很大代價，隨著病毒變種及市民理解增加，抗疫亦進入新階段，希望病毒盡快離開，市民新年更快樂。