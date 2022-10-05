通關｜盧文端：二十大後港或與內地通關非空穴來風

政府近日放寬入境檢疫措施，務求與國外通關，有聲音關注本港何時可以與內地通關。全國僑聯副主席盧文端今日(5日)在報章以題為《香港社會為何關注二十大》撰文，表示近日有報道指中共二十大會議後，香港與內地的通關政策有機會放寬，並非是空穴來風，又說有人指特區政府大幅放寬入境檢疫限制，沒有得到中央的支持，影響與內地通關，這種說法並不正確的。

盧文端指，香港大亂之後必有大治，據他了解，中央希望香港在構建我國更大範圍、更寬領域、更深層次對外開放新格局中發揮重要功能，香港正處於從「由亂到治」走向「由治及興」的新階段，面對西方一些政客及媒體用不公平、帶有政治偏見的角度唱衰香港，抹黑「一國兩制」，他預計二十大之後，中央會採取有力措施對外推介香港形象，加大力度支持香港同世界各地展開更廣泛、更緊密的交流合作，並相信二十大之後，香港在中央支持下開拓經濟發展新局面，值得期待。

料港府 放寬入境檢疫獲中央大力支持

他又說，最近有人說特區政府大幅放寬入境檢疫限制，沒有得到中央的支持，影響與內地通關，這種說法是不正確的，據他了解，特區政府不僅就此事與中央有關方面有直接暢通良好的溝通，而且得到了中央的大力支持，中央支持香港放寬入境限制，不只是對香港的包容、對「兩制」的尊重，更反映中央高度重視香港國際地位，期望香港在國家「外循環」戰略上扮演更重要的角色，認為體現了中國主席習近平七一講話中，必須保持香港的獨特地位和優勢。