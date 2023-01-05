通關｜網上預約系統傍晚6時開動　一文睇清須知事項及登記步驟 (附連結)

政府今日(5日)宣布，首日(8日)起與內地實施首階段通關，海陸空每日限額為6萬人，其中港人如經陸路口岸前往內地，須先經網上系統成功預約口岸及時段，當局表示經「政府一站通」(按此)登入的通關網上預約系統將於今傍晚6時開通，首階段會推出1月8日至3月4日合共8周的通關預約時段，名額先到先得，每名申請者最多可為3名同行人登記。本報特此綜合有關網頁系統的資料，方便讀者一文看清需知事項以及登記步驟等。
須知事項：
- 市民可透過「網上一站通」登記(按此)
- 首階段可預約1月8日至3月4日，合共8周，每日分設早、午、晚3個時段，可供選擇
- 1月15日起，逢周日會由早上9時加入新一個星期，即3月5至11日時段，如此類推
- 名額先到先得，每名申請者最多可為3名同行人登記
- 系統24小時運作，採用實名制登記，防止炒賣
登記步驟：
- 登入「香港政府一站通」網頁，點擊「指定口岸出境香港到內地預約安排」進入預約版面
- 提供身份證或過境用的證件如護照資料
- 填寫個人資料，包括性別、身份證、出生日期、身份證簽發日期，網頁設有提示，方便用戶找到簽發日期
- 可代填最多3位同行人士，若無同行者則預設為「0」
- 揀選預期出境口岸及時段，每個口岸分為3個時段，系統會顯示未來8周可供選擇的出境時間日期
- 提供一個可接收短訊的手機號碼，並選擇以中文或英文收取短訊
- 確定預約後，網頁會即時顯示成功與否，並附有參考編號，以及預計出境資料如口岸及日期等，並提醒帶備所需文件，包括48小時內核酸檢測陰性證明
- 不論是紙本、短訊或截圖，都能夠順利過關