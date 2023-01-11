通關｜網上預約系統年廿九4口岸名額爆滿　一文睇清須知事項及登記步驟 (附連結)

登入「香港政府一站通」網頁，點擊「指定口岸出境香港到內地預約安排」進入預約版面，亦可選擇取消/更改預約，以及查看預約狀況

提供身份證或過境用的證件如護照資料

填寫個人資料，包括性別、身份證、出生日期、身份證簽發日期，網頁設有提示，方便用戶找到簽發日期

可代填最多3位同行人士，若無同行者則預設為「 0 」

揀選預期出境口岸及時段，每個口岸分為3個時段，系統會顯示未來8周可供選擇的出境時間日期

提供一個可接收短訊的手機號碼，並選擇以中文或英文收取短訊

確定預約後，網頁會即時顯示成功與否，並附有參考編號，以及預計出境資料如口岸及日期等，並提醒帶備所需文件，包括48小時內核酸檢測陰性證明