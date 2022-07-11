通關｜調查：七成市民支持「3+4」檢疫方案

有調查指，若實行「3+4」檢疫方案，61.7%受訪者會考慮外出旅遊。 (資料圖片)

多年疫情減慢人才流動，市民亦難以外遊。有調查指，有七成受訪市民支持「3+4」檢疫方案，即3天酒店檢疫，4天居家檢疫。如果實行「3+4」方案，有61.7%受訪者指會考慮外出旅遊。

旅遊界立法會議員姚柏良早前委託新青年論壇以電話訪問697名市民，有91.2%受訪市民希望香港盡快通關復航，77.4%市民希望可外出旅遊。66.5%受訪市民認為海外輸入個案對香港疫情影響輕微。

至於通關方式，有66.6%受訪市民認同政府現時「通到邊個就邊個」的策略，82.5%市民贊成政府放寬現時7日的檢疫要求，70.1%受訪者認同「3+4」檢疫方案。如果「3+4」方案實施，有61.7%市民表示會考慮外出旅遊，有近68.3%市民同意政府開放有獨立廁所的隔離設施作檢疫用途。

姚柏良歡迎當局暫緩航班熔斷機制，並研究進一步減少酒店隔離檢疫天數。他相信若實行「3+4」方案，除可有助酒店流轉和港人回港，亦能逐步恢復商務往來和連通國際，協助旅遊業復甦，鞏固香港國際航空樞紐地位。

姚柏良又指，目前旅遊業距離全面復甦仍是漫漫長路，特別是要短期內恢復內地市場並不樂觀。隨著政府的保就業計劃將在7月屆滿，業界希望當局能設立特困行業保就業計劃，協助業界挽留人才，支撐到復甦來臨。