通關｜跨境貨運司機明起恢復「點對點」取貨　入境內地後全程閉環管理

【20:00更新：加入兩地政府公布新安排實施細節】
現時跨境貨運司機在過關進入內地後，需要把車輛交由內地的接駁司機，代為駛到目的地取貨或卸貨。運輸及物流局發言人今日(11日)晚上宣布，粵港跨境貨車運輸明日(12日)凌晨零時起改為「點對點」運作模式，毋須再由接駁司機代勞。新安排並無限額，只需要事前透過「跨境安」系統預約申報。新安排下，運輸署會繼續為跨境貨車司機在香港管制站進行快速核酸檢測，司機取得陰性結果後，需要連同「粵康碼」上48小時內核酸陰性證明，才可進入內地。
司機8日內曾確診禁入境
發言人表示，經粵港兩地政府緊密溝通後，雙方同意調整粵港跨境貨車運輸模式，兩地政府會繼續緊密合作，密切留意並適時檢討跨境貨車運輸安排，確保陸路跨境運輸暢順、保障供港物資穩定，以及讓物流作業回復正常運作。另外，特區政府十分感謝中央政府、廣東省和深圳市政府一直體恤香港社會民生需要，在推行各項防疫措施時，繼續確保供港物資穩定充足。
深圳市人民政府口岸辦公室晚上亦公布新安排細節，原則上要求跨境司機即日來回，如有需要在廣東省留宿，入境前需要在「跨境安」系統申報指定住宿地點。深圳政府又指，取得陰性結果的跨境司機入境內地後，「粵康碼」會轉為黃色，他們全程須閉環管理、佩戴N95或KN95醫用口罩，8日內曾確診的司機將不獲准入境。
李家超感謝內地政府特別安排
特首李家超今早透露，港府已與廣東省和深圳市政府取得原則性共識，放寬跨境貨運限制。他說，跨境司機毋須再在指定地點交收貨物，可以直接點對點提貨交貨，安排並無限額，只需事先申報。港府已委派運輸及物流局署理局長廖振新，與深圳方面商討新安排的細節，期望一兩日內落實。他感謝內地政府的特別安排，確保本港必需品供應、產業及供應鏈運作，保障兩地社會及經濟發展。他亦多謝政務司長陳國基在通關方面的商討，以及跨境貨車司機所作的貢獻。
取消安心出行？政府會全面檢視防疫措施
至於何時取消「安心出行」及「疫苗通行證」，李家超指政府會視乎最新疫情風險及數據，全面檢視現行防疫措施，醫務衞生局將盡快提交報告。他指，本港仍錄得單日過萬宗確診，死亡個案有所上升，醫療系統出現壓力。
李家超中午到運輸署緊急交通事故協調中心視察將藍隧道首日運作後表示，很開心見到市民積極使用今日通車的將藍隧道及將軍澳跨灣連接路，又說幹道運作情況大致暢順。他指，明日是新路通車首個上班日，會有大挑戰，政府會安排大量人手監察及處理不同情況。