通關｜跨境貨運司機明起恢復「點對點」取貨　入境內地後全程閉環管理

粵港跨境貨車明日起在內地可「點對點」取貨和卸貨。(資料圖片)

【20:00更新：加入兩地政府公布新安排實施細節】

現時跨境貨運司機在過關進入內地後，需要把車輛交由內地的接駁司機，代為駛到目的地取貨或卸貨。運輸及物流局發言人今日(11日)晚上宣布，粵港跨境貨車運輸明日(12日)凌晨零時起改為「點對點」運作模式，毋須再由接駁司機代勞。新安排並無限額，只需要事前透過「跨境安」系統預約申報。新安排下，運輸署會繼續為跨境貨車司機在香港管制站進行快速核酸檢測，司機取得陰性結果後，需要連同「粵康碼」上48小時內核酸陰性證明，才可進入內地。

司機8日內曾確診禁入境

發言人表示，經粵港兩地政府緊密溝通後，雙方同意調整粵港跨境貨車運輸模式，兩地政府會繼續緊密合作，密切留意並適時檢討跨境貨車運輸安排，確保陸路跨境運輸暢順、保障供港物資穩定，以及讓物流作業回復正常運作。另外，特區政府十分感謝中央政府、廣東省和深圳市政府一直體恤香港社會民生需要，在推行各項防疫措施時，繼續確保供港物資穩定充足。

深圳市人民政府口岸辦公室晚上亦公布新安排細節，原則上要求跨境司機即日來回，如有需要在廣東省留宿，入境前需要在「跨境安」系統申報指定住宿地點。深圳政府又指，取得陰性結果的跨境司機入境內地後，「粵康碼」會轉為黃色，他們全程須閉環管理、佩戴N95或KN95醫用口罩，8日內曾確診的司機將不獲准入境。

李家超感謝內地政府特別安排

特首李家超今早透露，港府已與廣東省和深圳市政府取得原則性共識，放寬跨境貨運限制。他說，跨境司機毋須再在指定地點交收貨物，可以直接點對點提貨交貨，安排並無限額，只需事先申報。港府已委派運輸及物流局署理局長廖振新，與深圳方面商討新安排的細節，期望一兩日內落實。他感謝內地政府的特別安排，確保本港必需品供應、產業及供應鏈運作，保障兩地社會及經濟發展。他亦多謝政務司長陳國基在通關方面的商討，以及跨境貨車司機所作的貢獻。