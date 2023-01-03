通關｜迪士尼已預備迎接更多訪客 將增聘600前線員工

本港已大幅放寬防疫措施，加上通關在即，香港迪士尼樂園度假區行政總裁莫偉庭表示，園方會推出更多旅遊項目吸引旅客，亦計劃在來年招募約600位全職及兼職前線員工，以應付未來樂園的營運需求，當中餐飲方面的招募會是重點之一。

莫偉庭說，受疫情影響的這三年期間，樂園仍推出多個項目供本地旅客體驗，包括建造新城堡、多項日間和夜間匯演、萬聖節特備節目及不同商品等。迪士尼計劃未來開放新園區、與更多舞蹈團合作表演，按目前大熱的商品系列再推出更多新項目等，希望吸引更多本地及海外旅客。他表示，本港取消疫苗通行證有助大大降低旅客訪港的不便，不過他指旅遊業復甦步伐受制於航班運力等因素，並非迪士尼樂園可控制，相信需要一段時間旅客才能恢復疫情前水平。

下月園內首辦招聘日 涉600全職兼職

他表示，自去年「0+3」檢疫安排實施後，內地、澳洲、菲律賓及新加坡等地旅客恢復到訪迪士尼樂園，相信樂園的新項目一樣對海外遊客有吸引力，形容迪士尼樂園已經準備好重新迎接大批旅客。為了應付重新到訪的旅客，迪士尼會在2月2日舉行招聘日，是首次在園內舉行招聘日，預計可創造600個全職和兼職的前線職位。 迪士尼在下半年亦會推出新項目，包括全新的華特迪士尼與米奇老鼠銅像揭幕，另外亦會推出魔雪奇緣主題的新主題園區。迪士尼樂園表示，會繼續與旅發局、業界及企業夥伴合作，向內地及國際市場推廣香港。莫偉庭稱，目前未有上調樂園入場票價格的打算，希望未來進一步放寬防疫措施後，令訪客可以有更好的遊玩體驗。