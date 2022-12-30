通關︱鄧家彪倡通關分兩條隊處理 分別供市民即日來回或長期逗留內地

工聯會立法會議員鄧家彪今早（30日）接受電台訪問時表示，如要分階段有序通關，初時應讓要到內地就學，就醫，就業及家庭團聚的市民優先。另外，近日他聽到有市民反映，希望通關後可以回內地處理被凍結的銀行戶口等，因此他亦建議，通關後可分兩條隊，一條是讓市民即日來回，另一條是服務長期逗留內地的市民。至於名額方面，他認為要視乎實際需要，而他估計，農曆新年將至，不少市民都希望返回內地與家人團聚，認為這方面應提供較多名額。



鄧家彪又表示，政府早前宣布取消「檢疫令」，密切接觸者可繼續上班，令「打工仔」陷於兩難，有工友希望繼續上班，增加收入，但另一方面又擔心上班會感染同事，影響公司。他呼籲僱主與僱員互諒互讓，僱主不能夠強迫本身是密切接觸者的僱員放「無薪假」。

