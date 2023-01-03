通關｜金冬雁料每日最多20萬人感染　港大解釋監察計劃方程式

港大生物醫學學院教授金冬雁昨日(2日)在一個電台節目稱，根據港大的每日感染時點患病率數據，推斷本港每日有15萬至20萬人檢測呈陽性和待康復，因此本港能承受與內地免檢疫通關的風險。港大醫學院今日(3日)解釋金冬雁提到的數據，指計劃會每日計算即時的時點患病率，反映特定日期內正感染新型肺炎的人口比例，並在網上平台每日實時公布時點病患率。

時點患病率反映正感染人口比例

港大醫學院去年3月1日起推行「2019冠狀病毒病——眾志成城疫情監察計劃」，將來自全港18區的一萬名參加者分成7個隊列，他們不論有否病徵皆需要定時進行快速測試，計劃會利用該即時數據評估和監察本港新型肺炎傳播情況。

時點患病率乃根據每日呈交有效檢測結果的人數，計算取得陽性檢測結果的百分比。港大醫學院指，有關數據反映特定日期內正感染的人口比例，包括新確診個案和已感染而快測仍呈陽性、尚未康復的病例。

每日新增個案介乎2.6萬至8萬宗

單日確診數字近日維持兩萬宗水平，港大醫學院表示，計劃過去一周錄得的時點患病率介乎於2%至6%之間。以現時患者一般快測連續7日呈陽性、快測平均靈敏度為75%推算，2%至6%的時點患病率反映社區每日的新增個案數字，應介乎26,700至80,000宗之間。

有關數字乃計算自700萬人乘以時點患病率，然後除以7日和靈敏度75%，即「7,000,000×2%÷7÷0.75=26,667」至「7,000,000×6%÷7÷0.75=80,000」。港大醫學院稱，最近兩日監測數據顯示疫情似有回落趨勢，然而較大的置信區間亦表示該估算的不確定性較大，往後疫情走向仍需進一步監察。