通關｜陳宗彝：逾100輛跨境巴士可短期內投入服務 盼政府資助維修

本港最快下周日與內地分階段通關，其間設有「預設合適」的人數安排，以及逐步增加往返內地的海、陸、空交通班次等。中港澳直通巴士聯會秘書長陳宗彝表示，為配合即將與內地通關，超過100部跨境巴士可在短期內投入服務。

陳宗彝在一個電台節目中表示，過去3年跨境巴士停運，不少司機已轉行，現時只剩下較為年長的司機，期望當局延長續牌年齡至65歲，與跨境貨車司機看齊。另外，不少跨境巴士因長時間停駛均需要維修，期望政府提供資助。他指，據悉於通關初期，每日有3萬個過關配額，當中深圳灣佔1萬個，只限香港居民使用。