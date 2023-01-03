通關｜陳宗彝：逾100輛跨境巴士可短期內投入服務 盼政府資助維修

本港最快下周日與內地分階段通關，其間設有「預設合適」的人數安排，以及逐步增加往返內地的海、陸、空交通班次等。中港澳直通巴士聯會秘書長陳宗彝表示，為配合即將與內地通關，超過100部跨境巴士可在短期內投入服務。
陳宗彝在一個電台節目中表示，過去3年跨境巴士停運，不少司機已轉行，現時只剩下較為年長的司機，期望當局延長續牌年齡至65歲，與跨境貨車司機看齊。另外，不少跨境巴士因長時間停駛均需要維修，期望政府提供資助。他指，據悉於通關初期，每日有3萬個過關配額，當中深圳灣佔1萬個，只限香港居民使用。
陳恒鑌擔心東鐵綫面臨很大壓力
民建聯立法會議員陳恒鑌在同一個電台節目中表示，以目前內地疫情，香港市民在開關初期未必「一窩蜂」北上，配額以過往每日人流的一成去計算會較為合適，即是每日約4萬人。他建議首星期以羅湖、落馬洲及高鐵西九龍站為主，西部通道及港珠澳大橋也要開放，第二個星期可以開放巴士再加其他口岸，循序漸進至農曆新年恢復正常。他又指，港鐵由12卡車變9卡車，載客量減少，雖於通關初期，人流應該不多，相信沒有大影響，但當回復正常通關後，擔心港鐵尤其東鐵綫會面臨很大壓力，希望港鐵在調配車上可以盡快去到最大運力。