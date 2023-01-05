通關｜首階段通關周日起實施　每日6萬港人可經7口岸返內地　李家超：更發揮港作為國際大都會作用 (持續更新)

他表示，北上到內地人士需事先在政府指定網上系統預約口岸和時段，方可在指定時段過關，由香港入境內地的港人，以及入境香港的內地人士，都需要提供48小時內核酸檢測陰性證明；另外，他指跨境學童農曆新年後可返港復課，他們毋須在網上預約過關名額，會繼續和內地相關單位商討有關防疫安排，並另行公布。

首階段通關有7個口岸會開放，3個陸路口岸有深圳灣、文錦渡和落馬洲支線，海空和橋的口岸有港澳碼頭、中港碼頭、機場和港珠澳大橋。李家超指，每日3個陸路口岸北上和南下配額共有5萬個，持海外護照的港人亦可申請，兩地人士需各自經兩地的網上系統預約，惟北上內地人及南下港人則不限人數，而且毋須預約。李家超指，按有關安排計劃，相當於首個月可以有180萬港人回內地，2個月就有360萬人可返回內地，差不多是香港人口的一半。他強調政府會密切留意通關情況，確保安全有序，又指網上預約是用實名制，以防止「黃牛」炒賣。

北上內地人及南下港人不設限 網上預約採實名制防「炒賣」

北上內地人及南下港人不設限 網上預約採實名制防「炒賣」

【 16:50 更新】 新冠疫情持續3年，兩地終於有望可以通關！特首李家超與一眾官員今午(5日)見傳媒，交代周日通關安排。記者會原定在下午2時半舉行，惟李家超等近3時才現身。李家超表示，首階段通關安排在周日(8日)實施，每日最多6萬港人可從海陸空進入內地，包括5萬人可經陸路口岸北上，1萬人可經海空和橋的口岸返回內地。他形容兩地通關後，對經濟提振作用是非常大，更加發揮香港作為國際大都會作用。

盧寵茂： 不排除立法規 管 撲熱息痛藥 物買賣

醫務衛生局局長盧寵茂就指，通關後建議入境本港人士抵港首5日每日快測，重申非本港居民於公立醫院求診要先繳付全費，假如相關入士入境後發現陽性，安排會與香港市民一樣，即使獲發隔離令，在有需要時可以外出求醫。對於含「撲熱息痛」成分的止痛退燒藥供應短缺，他說本港目前撲熱息痛藥物供應穩定，惟政府不排除立法規管買賣。

他又表示，聖誕和新年假期後，放寬社交距離措施之下，本港疫情已經過了頂峰，政府會繼續監察情況，惟他承認較多的人員往來，將對醫療系統構成壓力和挑戰，當局會致力維持醫療系統運作。

首階段通關7個口岸將恢復疫情前開放時間

至於通關7個口岸開放時間，保安局長鄧炳強表示，將恢復至疫情前的開放時間，深圳灣口岸是朝6時半至午夜12時、文錦渡是朝7時至晚10時，落馬洲支線/福田口岸是朝6時半至晚10時半；至於港澳碼頭、中港碼頭、機場和港珠澳大橋，則維持24小時運作。

他表示，紀律部隊已調配足夠人手及已進行實地演練，確保通關安全有序及順暢，又提醒出入境人士需要按預約日期及時段抵達指定口岸，並出示48小時核酸檢測陰性證明及成功預約證明，不論是紙本、短訊或截圖，才能夠順利過關。

通關網上預約系統傍晚6時啟用

在網上預約系統方面，署理政府資訊科技總監黃志光指，網上預約過關系統將於傍晚6時開通，市民可經過政府一站通網站登入，需要提供身份證明、填寫個人資料及電話號碼，預約系統在首階段會提供周日(8日)起至3月4日，合共8星期的預約時段，系統24小時運作，預約配額先到先得，每名申請人只可預約1個時段，每次最多為3名同行人預約。

西九高鐵站料不遲於本月中復運

另外，運輸及物流局局長林世雄指，由於西九高鐵站已停運3年，需時重新熟習程序和路況，未能於首階段通關重投服務，預計高鐵不遲於1月15日恢復運作。

被問及通關對經濟復甦的作用，李家超表示，對經濟提振作用是非常大，並形容與內地通關更加發揮香港作為國際大都會作用，因為經過香港進入內地已變成好實現的可能性，許多海外希望進入內地的人士，通常都會通過香港進入內地。他認為，這對吸引外地企業和人才來港，必然有正面和積極作用，印證他表示「香港再活起來、動起來」。他有信心通關後香港疫情風險可控。