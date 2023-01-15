通關｜高鐵今早復運 林世雄：未確定長途列車恢復時間

廣深港高鐵香港段今日起復運，每日北上南下各5,000張車票，共有10,000張車票。有旅客身穿內地乘務員制服，從西九龍站乘搭首班車北上，迎接高鐵復運。首班「北上」列車於7時03分由西九龍站開出，前往深圳北；首班「南下」列車則準時於7時42分抵港。警務處長蕭澤頤今早亦身穿便服，到西九龍站視察情況。

林世雄：廣州票務緊張 將與內地商討

運輸及物流局長林世雄及文化體育及旅遊局長楊潤雄今早到西九龍站，向抵港旅客送禮物。林世雄指，高鐵復運初期主要提供短途列車服務，何時恢復長途列車則視乎西九龍站的營運狀況，再與內地方面溝通，現階段未有確實日期。他又指，留意到往廣州列車的票務相對緊張，會視乎營運情況與內地和鐵路公司商討增加服務。

每日單向人流增至8萬人

林世雄又表示，與內地恢復通關後，各口岸運作暢順，當中最多人使用過關為落馬洲支線口岸。而香港與內地的3個陸路口岸在年廿七至年三十期間，每日單向過境總人數會由5萬個提升至6.5萬個；隨著高鐵復運，連同各海路口岸的每日單向總人數將增至8萬人。