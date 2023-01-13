通關｜高鐵西九站復運續現人潮　港鐵：正解決網上購票問題

高鐵香港段車票開賣第二日，繼續有大批市民到西九站現場購買車票，期望能在過年前回鄉。早上約9時，有約30人在站內排隊，有長者指不懂得使用自助購票機，故到櫃檯購票；亦有市民早前透過網上購票，今天到西九龍站取票。但其指出，透過12306網站購票時，難以取得驗證碼，須經過一輪認證才成功購買車票。港鐵有在現場加派人手向市民講解，協助他們買票。同時在大堂新增顯示屏，實時更新每日剩餘車票資料，讓市民更清楚售票情況。

港鐵：已知悉網上購票問題

港鐵香港客運服務總監楊美珍在一電台節目接受訪時透露，截至昨晚，單日賣出3000多張北上車票。而按整體數量來看，四個大站包括深圳北、福田、廣州東及廣州南都仍然有票，不過個別較熱門及受歡迎的班次可能已滿。

而楊美珍指出，乘客以港澳台或內地電話號碼，接收買票驗證短訊，會較用電郵穩妥快捷。港鐵亦知悉個別電郵地址，未能成功收取驗證電郵的問題，會盡快了解及跟進。 同時，部分乘客反映，在12306程式註冊帳戶時出現問題，部分電郵供應商未能收到驗證信息，或等候時間較長。港鐵建議，市民用香港電話號碼註冊認證過程較快，同時亦會與內地當局反映情況。乘客如有疑問，可致電高鐵熱線21200888查詢，車站現場亦已加派職員協助乘客。

陳恒鑌：輕視高鐵服務需求

不過，立法會鐵路事宜小組委員會主席陳恒鑌批評，政府和港鐵今次的預算可能失準，輕視了乘客對高鐵服務的需求，認為港鐵應預早教懂乘客使用12306網站，包括如何安裝相關流動應用程式，避免出現親身到香港西九龍站購票的人龍。 他又指，12306系統由內地開發，資料庫未必能驗證部份電話號碼和繁體字，令購票有困難。