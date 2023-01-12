通關｜高鐵電子車票開售　一文睇清購票步驟及乘車注意事項 (附購票連結)

廣深港高鐵香港段將在1月15日(周日)復運，港鐵在今日(12日)中午12時起在12306網站預售車票，另西九高鐵站亦會在下午2時重新開放現場售票，惟在新安排下，高鐵全面引入電子車票實名制，以及規定須符合相關防疫要求。本報特意整合網上售票教學及乘車流程等注意事項，方便讀者一文睇清。