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2023-01-12 13:51:34

通關｜高鐵電子車票開售　一文睇清購票步驟及乘車注意事項 (附購票連結)

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廣深港高鐵香港段將在115日(周日)復運，港鐵在今日(12日)中午12時起在12306網站預售車票，西九高鐵站亦會在下午2時重新開放現場售票，惟在新安排下，高鐵全面引入電子車票實名制，以及規定須符合相關防疫要求。本報特意整合網上售票教學及乘車流程等注意事項，方便讀者一文睇清。

通關｜廣深港高鐵1月15日復運　車票1月12日中午預售 高鐵車票中午正式開售。(陳奕釗攝) 不少市民在西九高鐵站外等候購票。(陳奕釗攝) 電子車票會與回鄉證連結。(陳奕釗攝) 通關時，須除下口罩，人面辦別核實身分。(陳奕釗攝) 高鐵車票中午開售，西九高鐵站設有自動通道。(陳奕釗攝) 高鐵香港段1月15日復運。(陳奕釗攝)

乘車注意事項：

  • 可透過12306網站、手機程式、旅行代理或西九龍高鐵站買票網址按此
  • 高鐵復運初期售票上限1萬，北南行各5,000，並毋需預約過關名額
  • 全面引入電子票實名制，將車票和旅遊證件(回鄉證)二合一，直接憑證入閘，與全國高鐵看齊
  • 高鐵復運初期是恢復短途服務，另新增廣州東、東莞南及東莞站
  • 初期每日提供39班北行及38班南行
  • 須備48小時檢測陰性報告
  • 須填妥內地電子健康申報
  • 必須全程戴口罩
  • 禁止攜帶消毒液，包括酒精搓手液，惟消毒濕紙巾可以帶上車

票步驟

  1. 可透過12306網站或西九龍高鐵站等買票網址按此
  2. 點擊右上方註冊，塡寫個人資料，須注意姓名中有繁體字無法輸入時，用簡體字替代
  3. 完成註册後，系統會發送一個賬戶啟動郵件至登記的電郵地址，確認後方可進行購票
  4. 然後選擇出發地點、到達地點及以及出發日期
  5. 選擇車次及出發時間，再按預訂即可
點擊右上方註冊，塡寫個人資料。(網上截圖) 塡寫個人資料，須注意姓名中有繁體字無法輸入時，可用簡體字替代 選擇出發地點、到達地點及以及出發日期 選擇車次及出發時間，再按預訂即可。(網上截圖)
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