連串活動搞旺夜經濟 9.14開鑼 擬推「香港夜繽紛」 海濱夜市飲食匯演玩到凌晨

港府積極研究推動夜經濟，消息指命名為「香港夜繽紛」的一系列活動將於下周四(14日)在西九文化區舉行啟動禮。據悉，當局擬於多個海濱舉行夜市活動，亦有報道指多個組織已籌辦在灣仔海濱舉行大型活動，設有大排檔小炒菜式和經典電影播放等。有學者認為，近期相關活動主要屬懷舊類型，均聚焦飲食，形容思維「走唔出個框框」，亦有遊客認為經典電影具吸引力，若不太熱都會到場。 攝影：陳奕釗

特首李家超前日預告夜經濟措施下周將公布，消息指當局將舉辦名為「香港夜繽紛」的一系列夜間經濟活動，下周四由財政司長陳茂波於西九文化區主持啟動禮，活動包括在觀塘等數個海濱公園舉行夜市活動。昨有消息指，目前已有多個組織籌備9月底至下月，在灣仔海濱舉行大型活動，當中會有售賣熟食的美食區，供市民即場坐下享用港式大排檔小炒菜式，入夜後亦會有無人機表演和播放香港經典電影等。據報，夜市將由下午開放至凌晨12時，方便市民趕尾班車回家。 本港市民Daniel表示，無人機表演新鮮吸引，活動或能吸引他通宵遊玩；另一市民Sammy亦同意無人機表演有趣，惟擔心場內飲食消費高昂，且人流太多會難以享受活動，又說若活動氣氛好、表演有趣，訪客自然會夜點才離開。來自上海的旅客許先生就坦言，本港遊玩、飲食和住宿成本高，上述的晚間大型活動不足以令他留港過夜。來自南京的趙女士則認為，香港經典電影、文化表演更引人入勝，「人們對香港電影有情結」，若天氣舒適、不太熱，都會吸引她到場看電影和表演。

學者：應加入新元素吸引消費者 恒大市場學系助理教授鄺家麒向本報直言，夜間經濟活動實質是與網絡世界競爭，而目前很多促進夜經濟的措施或活動，主調均是懷舊類型，加上很多都聚焦飲食方面，形容思維「走唔出個框框」，建議應加入新元素吸引消費者，而市場學上改名或主題也要搶眼、有賣點。他續稱，熟食檔若能提供炒蟹和炒蜆等食物，「一班人食就熱鬧啲」，加上本港天氣開始轉涼，這個方向沒有問題，惟關注現場是否准出售啤酒等酒精飲品，對參與檔販能否賺大錢亦不感樂觀。 就有指發展局會提供場地籌辦大型活動，當局回覆稱如在海濱舉辦活動，將會適時公布有關詳情。食環署回覆指，截至昨日未有接獲與灣仔海濱長廊公開活動相關的臨時食物製造廠牌照申請，一般而言在公眾活動以臨時攤位形式短期經營的食物業，須在開業前最少12個工作日遞交牌照申請。