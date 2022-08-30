連任律師會會長 陳澤銘：審訊是否設立陪審團並非公平審訊唯一考慮

律師會早前改選6名理事，並選出新一屆正副會長。香港律師會會長陳澤銘、三名副會長黎雅明、湯文龍及余國堅成功連任。陳澤銘會見傳媒，他表示，近年香港在國際聲譽無可否認受到影響，自己作為法律界代表，有責任出席國際會議和法律論壇，解釋香港實際情況，特別是法治情況，就一些誤解作清楚解釋。

對於民主派初選案和壹傳媒創辦人黎智英涉及的國安法案件不設陪審團審理，陳澤銘認為，審訊是否設立陪審團並非公平審訊的唯一考慮，最重要是被告人是否得到上訴機制，或者權益是否得到充分保障，強調仍然相信香港司法獨立，有非常公平的審訊程序。他又說，香港大部分刑事案件都無陪審團，最終判刑亦不輕，陪審團並非在憲制和人權上必須設立，參考外國情況，也並非所有刑事案件必定設立陪審團，特別涉及國家安全等嚴重罪行。

陳澤銘說，律師會在捍衛法治方面責無旁貸，希望向公眾解釋現行法律制度仍然完善，未來會繼續與政府溝通，保持香港司法獨立和審訊公平性，又強調香港律師會是專業團體，並非政治團體，每件事單從法律角度考慮，不應將政治牽涉入律師會。

另外，陳澤銘又提到，本港法律業界非常國際化，很多外國律師在港工作，他認同現時香港的檢疫限制對相關業務有影響，亦理解最近疫情反彈，政府在調整檢疫政策時會有難處，律師會將如實向政府反映業界訴求。