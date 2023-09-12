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2023-09-12 04:30:33
日報

連場大驟雨 西貢觀塘又水浸 渠務署指大部分屬積水非水浸

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暴雨 水浸

連場大驟雨 西貢觀塘又水浸 渠務署指大部分屬積水非水浸

本港繼上周世紀暴雨後，連日繼續有大驟雨和出現水浸，昨日西貢區早上一度在一小時內錄得逾100毫米雨量，將軍澳和觀塘亦有嚴重水浸，區內路面交通在上班繁忙時間受阻、車輛被困。渠務署昨共接獲西貢區及觀塘區8宗水浸報告，解釋大部分地區因大雨把落葉和垃圾沖到去水渠口，造成淤塞，強調屬局部積水而非水浸。

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觀塘翠屏河昨日水位暴漲。(網上圖片)

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港鐵觀塘站一帶頓成澤國，市民要涉水而行。(網上圖片)

天文台昨早發出局部地區大雨提示，提到西貢區和大埔區塔門的雨勢特別大，其中西貢區在早上9時50分的過去一小時內，錄得逾100毫米雨量，連帶毗鄰的觀塘區亦受影響。其中馬游塘村有大量泥水不停從山坡湧下，寶琳路和山下的寶康路一帶出現水浸，一帶道路在上班繁忙時間需要封閉，行經巴士需要改道，大批乘搭路面交通的將軍澳市民行程受影響，其間亦有不少私家車、輕型貨車因水浸被困路中心，亦有雨水湧入學校操場。暴雨期間，馬游塘村一幢村屋有石牆突然倒塌，幸無人受傷。

與將軍澳一山之隔的觀塘區，早上亦受暴雨影響，觀塘道、翠屏道和開源道都嚴重水浸，儼如一片澤國，多輛小巴被水圍困，觀塘道下通道更一度要封閉。在工作人員清理後道路其後重開，地上遺下大批泥濘。位於藍田與秀茂坪之間的將軍澳隧道巴士轉乘站，雨水亦如瀑布般從山上沿將軍澳道大斜路，湧落觀塘道和鯉魚門道。此外，沙田區昨雨勢亦特別大，近中午的一小時內錄得超過80毫米雨量。

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將軍澳雨量逾100毫米高過黑雨

發展局長甯漢豪前日表示，港府多年前已做好渠務工作，近日的水浸情況屬可控範圍，強調本港有「超前部署」。署理渠務署長徐仕基昨解釋，將軍澳水浸主要因大雨雨水把落葉和垃圾等沖到去水渠口，造成淤塞和引致局部地區積水，強調情況並非水浸。他續說，將軍澳錄得的一小時逾100毫米雨量較黑雨的70毫米高，大雨把垃圾沖往去水渠口屬無可避免。

渠務署截至昨下午5時，共確認8宗水浸報告，包括將軍澳陶樂路、寶琳路、寶琳北路、翠琳路、觀塘翠屏道及觀塘道迴旋處一帶，以及西貢蠔涌路、蠔涌新村、清水灣道近壁屋，期間派出15隊應急隊處理，中午過後已完成。

運輸署長李頌恩就指出，昨早接獲九巴通知將軍澳區內服務受阻，亦有小巴於寶琳路近馬游塘村停低等候救援。她續說，運輸署緊急事故協調中心一直運作，早上收通知後已即時聯絡公共交通營辦商，修改路線或縮短部分路線行程。西貢區議員方國珊表示，除寶琳路一帶外，亦接獲南邊圍、北圍、白沙灣等多個西貢鄉郊地方的水浸報告，她期望能盡快展開西貢公路第二期改善工程，一併改善周邊道路渠務。她促請當局研究改善去水，又指目前路政署負責清理馬路垃圾、食環署負責行人路，希望部門之間可加強協調提高效率。

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