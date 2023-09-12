連場大驟雨 西貢觀塘又水浸 渠務署指大部分屬積水非水浸

本港繼上周世紀暴雨後，連日繼續有大驟雨和出現水浸，昨日西貢區早上一度在一小時內錄得逾100毫米雨量，將軍澳和觀塘亦有嚴重水浸，區內路面交通在上班繁忙時間受阻、車輛被困。渠務署昨共接獲西貢區及觀塘區8宗水浸報告，解釋大部分地區因大雨把落葉和垃圾沖到去水渠口，造成淤塞，強調屬局部積水而非水浸。

天文台昨早發出局部地區大雨提示，提到西貢區和大埔區塔門的雨勢特別大，其中西貢區在早上9時50分的過去一小時內，錄得逾100毫米雨量，連帶毗鄰的觀塘區亦受影響。其中馬游塘村有大量泥水不停從山坡湧下，寶琳路和山下的寶康路一帶出現水浸，一帶道路在上班繁忙時間需要封閉，行經巴士需要改道，大批乘搭路面交通的將軍澳市民行程受影響，其間亦有不少私家車、輕型貨車因水浸被困路中心，亦有雨水湧入學校操場。暴雨期間，馬游塘村一幢村屋有石牆突然倒塌，幸無人受傷。

與將軍澳一山之隔的觀塘區，早上亦受暴雨影響，觀塘道、翠屏道和開源道都嚴重水浸，儼如一片澤國，多輛小巴被水圍困，觀塘道下通道更一度要封閉。在工作人員清理後道路其後重開，地上遺下大批泥濘。位於藍田與秀茂坪之間的將軍澳隧道巴士轉乘站，雨水亦如瀑布般從山上沿將軍澳道大斜路，湧落觀塘道和鯉魚門道。此外，沙田區昨雨勢亦特別大，近中午的一小時內錄得超過80毫米雨量。