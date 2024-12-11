連接珠海江門黃茅海跨海通道今通車 香港赴江門料僅個半小時

港人往返大灣區城市將更便捷！粵港澳大灣區重大工程之一、連接珠海及江門的黃茅海跨海通道，今午3時正式通車，珠海至江門車程縮短至30分鐘，香港到江門亦只需90分鐘。項目開通初期暫免道路通行費用，詳細費用待下一步另行公布。

黃茅海跨海通道被形容為港珠澳大橋西延線，起點在珠海巿平沙鎮，終點是江門巿斗山鎮；東接港珠澳大橋西延線「鶴洲至高欄港高速公路」，西接西部沿海高速，橫跨珠江口崖門入海口黃茅海水域，線路全長約31公里，跨海段長度約14公里，其中跨海段主要由高欄港大橋和黃茅海大橋組成。