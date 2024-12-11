連接珠海江門黃茅海跨海通道今通車 香港赴江門料僅個半小時

港人往返大灣區城市將更便捷！粵港澳大灣區重大工程之一、連接珠海及江門的黃茅海跨海通道，今午3時正式通車，珠海至江門車程縮短至30分鐘，香港到江門亦只需90分鐘。項目開通初期暫免道路通行費用，詳細費用待下一步另行公布。
黃茅海跨海通道被形容為港珠澳大橋西延線，起點在珠海巿平沙鎮，終點是江門巿斗山鎮；東接港珠澳大橋西延線「鶴洲至高欄港高速公路」，西接西部沿海高速，橫跨珠江口崖門入海口黃茅海水域，線路全長約31公里，跨海段長度約14公里，其中跨海段主要由高欄港大橋和黃茅海大橋組成。
除2座主橋外，還包括隧道2座、互通4座、服務區1處，採用雙向6車道高速公路標準，設計時速100公里，設計使用壽命100年。耗資約130億人民幣；其中黃茅海大橋是目前已建成的世界上跨徑最大的三塔斜拉公路橋。
央視指，通道是《粵港澳大灣區發展規劃綱要》發布後首個開工的跨海通道工程，也是繼港珠澳大橋、深中通道之後，粵港澳大灣區又一跨海通道重大工程。
項目於2020年6月動工，今日通車後，將與港珠澳大橋、深中通道、南沙大橋、虎門大橋共同組成粵港澳大灣區跨海跨江通道群。珠海至江門的車程由個多小時縮短至30分鐘，從香港到江門僅需90分鐘。民眾由茂名、陽江等沿海城市，往返大灣區各地，路程可節省20公里。