連日暴雨 紅雨5.5小時 婦人新娘潭遇洪水沖走

本港昨日全日廣泛地區狂風暴雨，天文台一度發出長達5個半小時的「紅色暴雨警告」。其間，一名婦人在大埔新娘潭遠足，疑山洪突然湧至，被沖走失蹤。另外，長洲附近水域出現水龍捲，大嶼山愉景灣有遊艇疑遭雷電擊中冒煙，西貢北潭路山泥傾瀉，幸無人受傷。天文台預測，隨後一兩日仍有大驟雨及狂風雷暴。
一道低壓槽近日在廣東沿岸徘徊，相關雷雨區持續影響珠江口一帶，本港天氣亦持續不穩，昨全日烏雲密布，大雨落過不停。逾5小時的「紅雨」橫跨中午放學和打工仔午膳時間，路人即使手持雨傘，但面對狂風大雨都慘變「落湯雞」，甚為狼狽。
天文台昨早9時45分先發出黃色暴雨警告，一小時後改發紅色暴雨警告，維持長達5個半小時；至下午4時15分轉為「黃雨」，一小時後取消所有暴雨警告。天文台指，昨午本港多處地區錄得超過70毫米雨量，而大嶼山及新界東的雨量更超過100毫米。
紅雨生效期間，教育局宣布所有下午校停課，小一入學「統一派位」學生註冊亦由原定昨日展開，順延至今明兩天。民政事務總署緊急事故協調中心一度運作，並為有需要臨時住宿人士開放臨時庇護中心。室外的流動採樣站昨亦暫停服務。
婦偕友新娘潭遠足
警方昨午12時39分接報，一名約50多歲的女子偕友冒雨往八仙嶺一帶行山，行至新娘潭路橫涌石澗涉水及活動時，疑山洪突然湧至，被水沖走。消防潛水組到場搜救，政府飛行服務隊直升機並出動協助救援，至昨夜仍未尋獲。截至昨晚8時，當局收到5宗水浸報告，另外2宗山泥傾瀉報告，地點分別在西貢北潭凹及屯門掃管笏。
長洲現水龍捲 愉景灣雷擊遊艇
各區出現惡劣天氣，長洲有市民報告海面出現水龍捲，而天文台位於長洲的天氣照片攝影機亦拍得附近水域現水龍捲。另外，警方昨晨10時許接報，大嶼山愉景灣遊艇會一艘遊艇疑遭雷電擊中冒煙，消防到場時煙霧已熄滅。據了解，事發時船上無人，事件中亦無人受傷。
西貢北潭路近北潭凹於下午12時35分發生山泥傾瀉，路邊斜坡一幅山泥塌下，完全覆蓋來回行車線，亦有電燈柱被壓毀。消防處派出坍塌搜救專隊，並一度呼籲市民避免前往受影響地區，及後確定無人被困；但北潭路近北潭凹來回方向全線續封閉，九巴94號線須改道行駛。
返工返學前留意最新消息
天文台署理高級科學主任柯銘強表示，預料本港未來兩三日仍會受低壓槽影響，而受高空擾動影響，今日會有大驟雨及狂風雷暴。他提醒市民，連場大雨會增加水浸風險，須提高警覺；返工及返學前要留意最新天氣消息和警告。
天文台預測今日間中有驟雨及狂風雷暴，雨勢有時頗大，吹和緩至清勁南至西南風，氣溫介乎攝氏25至28度，而雨勢將持續至周六，到周日及下周一才會減弱，短暫時間有陽光。下周中期驟雨會再度增多。