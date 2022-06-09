連日暴雨 紅雨5.5小時 婦人新娘潭遇洪水沖走

本港昨日全日廣泛地區狂風暴雨，天文台一度發出長達5個半小時的「紅色暴雨警告」。其間，一名婦人在大埔新娘潭遠足，疑山洪突然湧至，被沖走失蹤。另外，長洲附近水域出現水龍捲，大嶼山愉景灣有遊艇疑遭雷電擊中冒煙，西貢北潭路山泥傾瀉，幸無人受傷。天文台預測，隨後一兩日仍有大驟雨及狂風雷暴。

一道低壓槽近日在廣東沿岸徘徊，相關雷雨區持續影響珠江口一帶，本港天氣亦持續不穩，昨全日烏雲密布，大雨落過不停。逾5小時的「紅雨」橫跨中午放學和打工仔午膳時間，路人即使手持雨傘，但面對狂風大雨都慘變「落湯雞」，甚為狼狽。

天文台昨早9時45分先發出黃色暴雨警告，一小時後改發紅色暴雨警告，維持長達5個半小時；至下午4時15分轉為「黃雨」，一小時後取消所有暴雨警告。天文台指，昨午本港多處地區錄得超過70毫米雨量，而大嶼山及新界東的雨量更超過100毫米。

紅雨生效期間，教育局宣布所有下午校停課，小一入學「統一派位」學生註冊亦由原定昨日展開，順延至今明兩天。民政事務總署緊急事故協調中心一度運作，並為有需要臨時住宿人士開放臨時庇護中心。室外的流動採樣站昨亦暫停服務。