連日暴雨 見字帶遮 天文台：愈早預報誤差愈大

一道活躍低壓槽正為廣東沿岸帶來驟雨及雷暴，天文台早已預報持續會有大雨，本港鄰近地區包括澳門、珠海、廣州及佛山等嚴陣以待，前晚(10日)已預先宣布停課安排。本港昨普遍地區亦錄得超過40毫米雨量，西貢區、大嶼山更逾100毫米。天文台強調，很難準確預測雨量，只能提早十多分鐘預測大雨位置及雨勢，並指「愈早預報、誤差愈大」，容易變成虛報。天文台預測今明兩日會有持續大雨及狂風雷暴，周末天氣仍然不穩定，相信打亂不少市民的周末行程。

昨早本港普遍地區雨勢時大時小，學生撐起傘如常上學，未見十分狼狽，有中學生表示，「可以接受，與平時毛毛雨無甚麼差別。」對於本港未有跟隨粵澳等地提早宣布停課，有家長表示雖然有些擔心，但看到天氣不至於很惡劣，認為情況還可以；亦有同學指不想停課，「我下個禮拜有考試，再停課的話，未必跟得上進度。我覺得每一個地區都有不同的做法，要視乎雨勢情況，不能用別人的方法套在香港。」根據天文台數據，昨早本港多區錄得超過20毫米雨量，新界西部錄得超過50毫米，西貢及大嶼山區更逾100毫米。而澳門昨午11時40分發出紅色暴雨警告信號，1小時後取消。降雨量方面，澳門錄得逾100毫米，珠海則逾200毫米(另文見A2)。港珠澳大橋穿梭巴士(金巴)因應暴雨水浸影響及疫情防控工作要求，昨午2時起，香港往珠海班次單向暫停營運，至周六(14日)零時起恢復。