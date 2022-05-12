連日暴雨 見字帶遮 天文台：愈早預報誤差愈大

一道活躍低壓槽正為廣東沿岸帶來驟雨及雷暴，天文台早已預報持續會有大雨，本港鄰近地區包括澳門、珠海、廣州及佛山等嚴陣以待，前晚(10日)已預先宣布停課安排。本港昨普遍地區亦錄得超過40毫米雨量，西貢區、大嶼山更逾100毫米。天文台強調，很難準確預測雨量，只能提早十多分鐘預測大雨位置及雨勢，並指「愈早預報、誤差愈大」，容易變成虛報。天文台預測今明兩日會有持續大雨及狂風雷暴，周末天氣仍然不穩定，相信打亂不少市民的周末行程。
昨早本港普遍地區雨勢時大時小，學生撐起傘如常上學，未見十分狼狽，有中學生表示，「可以接受，與平時毛毛雨無甚麼差別。」對於本港未有跟隨粵澳等地提早宣布停課，有家長表示雖然有些擔心，但看到天氣不至於很惡劣，認為情況還可以；亦有同學指不想停課，「我下個禮拜有考試，再停課的話，未必跟得上進度。我覺得每一個地區都有不同的做法，要視乎雨勢情況，不能用別人的方法套在香港。」根據天文台數據，昨早本港多區錄得超過20毫米雨量，新界西部錄得超過50毫米，西貢及大嶼山區更逾100毫米。而澳門昨午11時40分發出紅色暴雨警告信號，1小時後取消。降雨量方面，澳門錄得逾100毫米，珠海則逾200毫米(另文見A2)。港珠澳大橋穿梭巴士(金巴)因應暴雨水浸影響及疫情防控工作要求，昨午2時起，香港往珠海班次單向暫停營運，至周六(14日)零時起恢復。
捕捉率及虛報率要取得平衡
署理天文台長陳栢緯表示，本港今明雨勢仍然頗大，但雨區分布十分不平均，且有很大隨機性，難以準確「定時、定點、定量」預測降雨量。他又解釋：「降雨的地方，其實好似煲緊一煲水，不斷給予能量，形成對流發展，但煲水的氣泡在何處出現，有很大隨機性。如果我們再提早(預報)時效，時間愈早，誤差愈大，即虛報機會愈高，所以發放資訊及操作暴雨警告系統時，捕捉率及虛報率之間要取得平衡。」他指天文台使用的預測系統已是全球最先進之一，但亦只能提早十多分鐘預測大雨的位置和雨勢。
鄰近地區昨因應暴雨宣布停課，被問及香港應否提前宣布停課安排，香港天文台科學主任岑翊琳指，一直就不同天氣情況，與教育局及政府各部門溝通，至於是否停課由相關部門決定。天文台前助理台長梁榮武亦指，相比起其他在本港出現的天氣現象，預測暴雨的不確定性較大，現時技術難以於數日前準確預測暴雨在指定時間發生，只能在幾小時前提醒市民，並認為香港的暴雨警告系統使用了30年，行之有效。梁榮武又指，港珠澳雖然近，其實也有數十公里距離，而暴雨系統由許多大雨雲組成，其系統比熱帶氣旋等細得多，只有數公里，因而隨機性及變化大，故此不宜與鄰近地區比較，亦不宜「跟風」，並指本港基建質素佳，暴雨帶來的風險亦相對低。
今明兩日持續落大雨，天文台預測周末期間天氣仍然不穩定，直至下周初期才會好轉；而下周一的氣溫受一股東北季候風影響，將下降至約19度。