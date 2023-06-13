連環淋紅油或撞閘 比亞迪多區地舖遭刑毀

國產電動車製造商比亞迪(BYD)位於香港的3間陳列室及1間服務中心，昨(12日)凌晨被連環淋紅油或撞閘，犯案動機未明，警方列刑事毀壞處理，暫未有人被捕。

首宗案件凌晨3時57分被發現，警員巡經尖沙咀漆咸道南107號對開，發現比亞迪陳列室的玻璃櫥窗遭人淋潑紅色油漆，附近行人路亦被染污。警員拉起封鎖線調查在附近檢走一個兩公升容量的漆油罐，相信與案有關。警方貼上告示，通知負責人聯絡警方協助調查。

差不多同一時間、4時05分，元朗嘉業街1號陳列室則遭撞閘，整道閘門撞凹，店內部分玻璃碎裂。警員發現一輛套有假牌的私家車停泊在行人路上，相信有人撞閘後逃去。警方將可疑車輛拖走，並翻查閉路電視。案件列作刑事毀壞及管有虛假文書，暫時交由元朗警區刑事調查隊跟進，未有人被捕。有工人在早上更換被撞毀的鐵閘。

約一小時後、凌晨5時03分位於灣仔告士打道200號比亞迪陳列室旁的大廈大堂玻璃門亦發現被淋潑紅油，在附近檢獲一個漆油罐。警方懷疑兇徒將涉事地舖旁的新銀集團中心，誤當作比亞迪陳列室的玻璃櫥窗而犯案。警方懷疑兩案有關，正展開調查。位於天水圍屏廈路的4S+服務中心，凌晨6時51分亦被發現大閘被人淋潑紅油，油漆沾染一地。