連登仔誤入假網站訂薄餅 遭盜用信用卡險失2.5萬 PHD：已向搜尋引擎舉報

有騙徒利用Google賣廣告置頂機制，偽冒商店網站，藉機盜用信用卡資料，消費者稍有不慎便會受騙。近日有網民在連登討論區指去了連鎖薄餅店PHD的假網站叫外賣，被盜用信用卡，險失2.5萬港元，但事件最離奇是及後有PHD外賣員真的送外賣上門。有網民估計「應該係拎咗你既資料就幫你去真PHD比錢落單，避免你收唔到外賣懷疑去咗假網站，不過可能佢地係用咗另一張呃返黎既卡去比錢。」

真官方網站並無發現異常

PHD指得悉偽冒網站及已即時跟進事件，強調一直高度重視網絡安全，官方網站架構保持健康正常運作，並無發現異常情況，並已就事件即時向相關搜尋引擎公司舉報，目前該搜尋引擎公司已停止相關偽冒網站之廣告。PHD指出，顧客可使用PHD APP或到PHD的官方網站訂購美食，並呼籲消費者提防假冒網站，時刻提高警覺以防誤入可疑網站，提供個人和敏感資料而受騙。