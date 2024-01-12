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2024-01-12 14:25:27

連登仔誤入假網站訂薄餅 遭盜用信用卡險失2.5萬 PHD：已向搜尋引擎舉報

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PHD指出，顧客可使用PHD APP或到PHD的官方網站訂購美食，並呼籲消費者提防假冒網站，時刻提高警覺以防誤入可疑網站提供個人和敏感資料而受騙。

PHD指出，顧客可使用PHD APP或到PHD的官方網站訂購美食，並呼籲消費者提防假冒網站，時刻提高警覺以防誤入可疑網站提供個人和敏感資料而受騙。

有騙徒利用Google賣廣告置頂機制，偽冒商店網站，藉機盜用信用卡資料，消費者稍有不慎便會受騙。近日有網民在連登討論區指去了連鎖薄餅店PHD的假網站叫外賣，被盜用信用卡，險失2.5萬港元，但事件最離奇是及後有PHD外賣員真的送外賣上門。有網民估計「應該係拎咗你既資料就幫你去真PHD比錢落單，避免你收唔到外賣懷疑去咗假網站，不過可能佢地係用咗另一張呃返黎既卡去比錢。」

真官方網站並無發現異常

PHD指得悉偽冒網站及已即時跟進事件，強調一直高度重視網絡安全，官方網站架構保持健康正常運作，並無發現異常情況，並已就事件即時向相關搜尋引擎公司舉報，目前該搜尋引擎公司已停止相關偽冒網站之廣告。PHD指出，顧客可使用PHD APP或到PHD的官方網站訂購美食，並呼籲消費者提防假冒網站，時刻提高警覺以防誤入可疑網站，提供個人和敏感資料而受騙。

騙徒利用Google賣廣告置頂機制，偽冒商店網站，藉機盜用信用卡資料 「我就Google打PHD三隻字，得出來結果，頭兩條link都係毒link」，但由於他當時太肚餓便誤入第一條毒link下單，而按進去之後竟是「正常PHD網站」。 過了一會兒便收到一個接近3,000歐元的交易訊息 對方打算用樓主信用卡購買iPhone，他才驚醒可能「中伏」於假網站被盜用信用卡，幸銀行立即打電話詢問清楚並及時停卡，更幫樓主取消所有因盜用信用卡而產生的交易。 事件峰迴路轉，半小時竟有PHD外賣員送外賣上門，更表示樓主已經在網上下單 事件峰迴路轉，半小時竟有PHD外賣員送外賣上門，更表示樓主已經在網上下單 PHD指出，顧客可使用PHD APP或到PHD的官方網站訂購美食，並呼籲消費者提防假冒網站，時刻提高警覺以防誤入可疑網站提供個人和敏感資料而受騙。

Google打PHD 「頭兩條都係毒link」

近日有連登仔以「『警世』嗌外賣誤入假PHD網站...被盜用信用卡...但結局竟然...」爲題，分享自己在網上叫外賣的經歷，並警世大家落單之前要小心注意。事主表示自己打算在PHD叫三人餐，便直接在Google瀏覽器找官網下單，「我就Google打PHD三隻字，得出來結果，頭兩條link都係毒link」，但由於他當時太肚餓便誤入第一條毒link下單，而按進去之後竟是「正常PHD網站」。

真PHD外賣員送外賣上門  惟銀行未有交易紀錄

他及後用信用卡落單，「銀行冇send sms比我確認交易，但係我都覺得可能係delay咗」，但過了一會兒便收到一個接近3,000歐元的交易訊息，接連更發現對方打算用樓主信用卡購買iPhone，他才驚醒可能「中伏」於假網站被盜用信用卡，幸銀行立即打電話詢問清楚並及時停卡，更幫樓主取消所有因盜用信用卡而產生的交易。

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樓主稱「究竟個Pizza係咪個騙徒請我食？」

正當樓主「諗住算啦，食乜嘢Pizza，屋企煮個麵食咪算」，事件峰迴路轉，半小時竟有PHD外賣員送外賣上門，更表示樓主已經在網上下單，他百思不得其解，便打電話到銀行詢問，「銀行答我淨係check到有接近3000的歐元交易紀錄，冇所謂Pizza錢喎」，「唔通我賺咗一餐Pizza？」、「咁究竟個Pizza其實係咪個騙徒請我食？」、「定係佢成功hack咗PHD個網，令到個網信我已經俾咗錢?」。

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