連登籲公開非禮案女事主資料　37歲新聞編輯認罪11.3判刑

一名37歲男子涉在連登討論區呼籲公開一名非禮案女事主的個人資料，被控一項「煽惑他人未獲資料當事人同意下披露其個人資料」罪。被告原表示不認罪，案件原定今日(20日)於東區裁判法院開審，被告改為承認控罪。裁判官決定先提取被告的社會服務令報告，案件押後至11月3日判刑，被告獲准以5000港元保釋候判，期間為被告索取社會服務令報告。

冀法庭判以非監禁式刑罰

現年37歲被告黃樂，案發時報稱任新聞編輯。辯方求情指，被告曾於不同傳媒機構工作，但因本案而失去工作，現時開店創業。被告感到非常後悔，呈上多封求情信，包括深水埗區議員陳國偉、斯里蘭卡佛教僧侶，拯救貓狗協會主席，他們均指被告過往品格良好，多年來參與義工服務，熱心助人，且會到寺廟當義工。辯方指被告是一時衝動留言，且只是一次性發言，非持續性散播，亦無證據顯示有資料遭披露，對受害人及社會造成傷害感到非常抱歉，希望能以實際行動回饋社會，另提到被告因本案無法到內地見祖母最後一面，已是很大懲罰，冀法庭判以非監禁式刑罰。