連續兩年辦「國際傳播高端論壇」　胡曉明：有責說好中國故事

胡曉明表示，今年「國際傳播高端論壇」的主題是「邁向更公平安全的世界」。

香港再出發大聯盟與Friday Culture Limited(蜚聲文化)連續第二年舉辦「國際傳播高端論壇」，身兼港區全國人大代表的Friday Culture Limited主席胡曉明形容，國際社會對中國有很多誤解，西方很多主流媒體亦刻意抹黑中國，故有責任去「說好中國故事」，並舉辦論壇交流全球社會關心的議題。

胡曉明在一個電台節目表示，下月2日舉行的第二屆「國際傳播高端論壇」以「邁向更公平安全的世界」為主題，盼透過海外內重量級領袖和學者的分享，探討如何令世界更公平和安全。

今年「國際傳播高端論壇」將邀請特首李家超、行政會議召集人、立法會議員葉劉淑儀、香港再出發大聯盟副秘書長、立法會議員黃英豪等出席。論壇當日會分成「兩極世界達致公平」和「從個人到全球角度的安全」兩部分專題討論，葉劉淑儀、世界資訊峰會大獎全球理事會成員洪為民、律政司副司長張國鈞及世界綠色組織行政總裁余遠聘等，將分別參與分享。

中共「二十大」閉幕 胡：引領新時代的開始

另外，中共「二十大」會議日前閉幕，胡曉明認為會議是引領新時代的開始，又指新領導層的新臉孔均身經百戰，對他們充滿信心。對於中共總書記、國家主席習近平在「二十大」報告中多次提及「一國兩制」、「港人治港」，胡曉明形容這無疑是對香港的一支強心針，又希望李家超在新一份《施政報告》提出協助融入國家發展大局的政策，能以香港所長貢獻國家。