連跌兩月 創8年新低 6月樓價指數按月跌1.24%

本港樓價連跌兩個月。差估署最新公布6月私人住宅售價指數，報301.8點，按月跌1.24%，連跌兩個月，創近8年新低，按年則跌13.1%；今年上半年樓價指數已累跌3.1%。至於6月份租金指數則報189點，已連升4個月共2.5%。中原集團創辦人施永青認為，若美國可減息，香港將跟隨，屆時資金會流向物業投資市場，或可扭轉跌勢。
若按單位類型及面積劃分，各項指數皆全線下調，其中A、B及C類中小型單位6月份樓價指數最新報303點，按月跌近1.27%，上半年累跌3.1%，按年則跌13.2%；D及E類大型單位樓價指數報277.5點，按月微跌0.5%，上半年累跌1.7%，按年則跌8.8%。
租金指數連升4月 按年升逾4%
租金指數方面，今年6月私人住宅租金指數報189點，已連升4個月，並創近4年半新高，按月升幅有0.2%，而上半年已累升1.6%，按年則升4.48%。
施永青：若減息資金將流向物業投資
施永青向本報指，差估署的指數屬滯後數據，惟分析樓價走勢要視乎各項因素。他表示，利息是影響樓市的主要因素，若特朗普當選美國總統，料會推動減息；若香港跟隨減息，銀行存款利息收入亦會減少，資金將會逐步流向物業投資市場。屆時供樓的負擔會低於租樓的負擔，住屋需求就有原本的租轉為買，令樓價朝好的方向發展。
他又指，根據數字顯示，7月份的一手樓成交錄得逾千宗，較6月升六成；預料樓價在第三季有望逐漸回升。
利嘉閣地產研究部主管陳海潮表示，主要持續受新盤低價開售所拖累，令二手樓價乏力招架。他預料，7月份樓價仍會再跌1%；而在息口尚處高水平下，8月及9月料分別再跌0.5%，估計第三季樓價會再錄2%的跌幅。他續指，展望第四季，主要視乎減息是否實現，希望屆時樓價可以橫行整固，那麼全年樓價跌幅有望維持在約5%左右；否則如減息速度及力度不理想，加上新盤維持低價搶灘，恐怕二手樓價在第4季要再跌3%，則全年樓價跌幅有機會擴大至8%。