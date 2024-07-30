連跌兩月 創8年新低 6月樓價指數按月跌1.24%

本港樓價連跌兩個月。差估署最新公布6月私人住宅售價指數，報301.8點，按月跌1.24%，連跌兩個月，創近8年新低，按年則跌13.1%；今年上半年樓價指數已累跌3.1%。至於6月份租金指數則報189點，已連升4個月共2.5%。中原集團創辦人施永青認為，若美國可減息，香港將跟隨，屆時資金會流向物業投資市場，或可扭轉跌勢。

若按單位類型及面積劃分，各項指數皆全線下調，其中A、B及C類中小型單位6月份樓價指數最新報303點，按月跌近1.27%，上半年累跌3.1%，按年則跌13.2%；D及E類大型單位樓價指數報277.5點，按月微跌0.5%，上半年累跌1.7%，按年則跌8.8%。