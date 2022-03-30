連跌兩月｜樓價指數創13個月低 分析︰3月指數再跌

本港樓價指數連跌兩個月，差餉署公布，2月樓價指數創13個月低，按月跌2.08%，反映去年錄得的樓價升幅已幾近全蒸發。但租金受短期需求帶動轉升，結束連續4個月跌勢，按月回升近0.5%，按年升幅4.48%。有分析指，料下月公布的3月份樓價指數會進一步下調。

2月指數報382.1，按月跌2.08%，按年則跌0.73%，較去年9月歷史高位(398.1點)，累計跌4.02%。按面積分類，樓價全線向下。面積介乎1,076至1,721方呎的大型單位樓價跌幅最大，按月跌3.68%。430方呎以下單位跌2.7%，1,722方呎以上按月跌2.67%，753至1,075方呎按月跌1.78%；431至約752方呎的中小型單位則跌1.62%。

租金指數結束連續4個月跌勢

至於2月私人住宅租金指數報181.9，按月升0.5%，按年升4.48%。首兩個月，租金累積無升跌。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，2月份差估署樓價指數反映農曆新年傳統淡季市況，當時亦正是第五波疫情醞釀期，成交低迷，樓價亦應聲下跌。3月份為疫情高峰期，收緊社交措施，物業市場及經濟活動幾近停頓，料下月公布的3月份樓價指數會進一步下調。

惟他補充，自特首公布暫緩全民強檢，及有望於4月20日放寬限聚令後，市面逐漸恢復人流，近日各區睇樓量亦逐步回復第五波疫情前水平，部分甚至有排隊睇樓現象，業主亦開始收窄議價空間，他相信「疫情價」將消失。下月放寬社交距離，相信一手新盤將蜂擁推出，發展商為促銷，首批單位或會以吸引價推售，相信可進一步刺激一二手成交量。以成交量升幅推算，幾可肯定小陽春已初步形成。有意入市買家不宜以2月份樓價指數作為入市指標。

至於租金指數，陳永傑指，租金反映市場實質住屋需求，於疫情下，市民追求較大居住空間，衍生了新增的租住需求，令2月份租金因而錄得升幅。

利嘉閣地產研究部主管陳海潮表示，2月樓售指數為2018年12月以來的39個月最大單月跌幅，估計下次公布的3月份樓價指數跌幅或介乎1.5%至2%之間；並認為只要疫情受控，下半年市況有望大翻身。