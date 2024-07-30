連鎖式扒房Outback關9分店裁300人 黃家和料受北上消費衝擊 奧運熱升溫 商場食肆生意增

自去年通關後，香港人報復式外遊之餘更掀北上消費熱潮，本港零售飲食業則要各出奇謀力挽狂瀾，並續有飲食集團縮規模「減磅」。美資連鎖餐廳Outback Steakhouse昨宣布，將終止營運香港其中9間分店，約300員工受影響。餐飲聯業協會長黃家和相信，Outback因以年輕人和家庭客為主，受北上消費熱潮衝擊最大。他又指，飲食業受惠於巴黎奧運熱潮，單在前日業界生意額約上升20%，料奧運期間有望保持；另有商場指，市民投入奧運，周末人流上升至少一成。

Outback Steakhouse為連鎖式扒房，於1999年進軍香港至今已有25年，並在港設19間分店。Outback昨表示，經審慎考慮市場現況、營運成本及策略方向後，決定終止營運在港9間分店(見表)，相關分店最後營業日為8月4日，至於餘下10間分店會繼續營業(同見表)。受是次縮減規模影響的員工有300人，Outback強調縮減不反映管理團隊以及員工的付出及專業，並充分尊重及關懷受影響員工。積金局表示，根據資料，Outback集團旗下共有19間餐廳，當中4間餐廳未為約40名員工繳交2024年5月至6月份的強積金供款及附加費，涉及總金額約$60,000。積金局已作出跟進，要求Outback立即為受影響員工補交欠款。

每月淨減少百餐廳

對於Outback關閉香港近半分店，黃家和向本報指，Outback以年輕人和家庭客為主「好多年輕人同家庭趁假日上深圳，食牛扒，性價比肯定高過喺香港食」；加上政府宣傳少肉少糖的健康飲食，本港食客口味有變化，導致肉食為主的西餐廳經營更難。他又發現，茶餐廳的生意跌幅較其他餐廳為低，相信和旅客喜歡具本地特色的茶餐廳有關，而旅遊區的食肆須迎合改變。

被問到本港接連有餐廳結業，是否出現結業潮，黃家和稱，近期本港每月有約300間餐廳結業，開業不足200餐廳，即每月淨減少逾百間餐廳，但相對現時本港有約1.8萬間餐廳，並非大數目，故未敢說飲食業出現結業潮；他相信中小型餐廳面對的壓力，會較連鎖集團更巨大。

