連鎖影音店涉售冒牌Marshall喇叭 兩董事兩分店負責人被捕

海關破獲連鎖影音店出售高仿冒牌Marshall藍牙喇叭及耳機的案件，拘捕4人，涉嫌違反商品說明條例。海關稱，該影音店涉將冒牌貨訛稱為水貨，並以正價四成至七成出售；又指假貨仿真度高，只是在包裝盒外觀較模糊、金屬商標略粗糙。行動中檢獲約1,300件藍牙喇叭和耳機，總值約140萬元。 被捕人士包括兩名公司董事和兩名分店負責人(44至54歲)。海關前日突擊搜查該集團位於全港多區的8間實體分店，以及一個位於九龍用作儲存倉庫的工廈單位，檢獲約1,300件懷疑冒牌物品，包括藍牙喇叭及耳機，估計市值約140萬元。

周凱文

海關版權及商標調查科高級督察周凱文表示，早前收到市民舉報，指一個連鎖集團售賣懷疑冒牌喇叭及無線耳機，經調查及商標持有人協助下採取行動。 他指，涉案商戶涉假借「平行進口」作宣傳，指該批產品為「水貨」，可低於市面正貨的價格出售，而所售懷疑冒牌貨售價介乎700至3,200元，約是正價貨品的四成至七成，企圖以假貨當水貨蒙騙消費者。 他續指，今次所檢獲的懷疑冒牌喇叭及無線耳機無論外觀設計及註冊商標，都與正貨相似，仿真度高，不易辨別。但仔細觀察仍能看到冒牌貨與正貨之間輕微分別，包括正貨的包裝盒印刷精美，圖像相對清晰，色彩較為鮮明，如喇叭正面有金色商標，冒牌貨的商標質素不及正貨，而邊緣切割或表面處理較為粗糙。