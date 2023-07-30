連鎖補習社翹英教育突結業　僅貼通告交代未提退款安排

警方指，收到至少2宗相關報案，涉及商戶結業，顧客未能取回預繳費用，暫時列作雜項處理。 而消委會表示，目前接獲1宗與翹英教育中心相關的投訴，涉及預繳學費但未獲安排課堂。 消委會提醒，如遇上商戶結業，消費者又以信用卡支付費用，可嘗試要求發卡公司代為申請退回尚未使用的預繳款項，並最好光顧信譽良好的商戶，避免預繳大額費用，減低風險。

海關截至下午5時，接獲119宗相關舉報，亦在翹英教育中心門外張貼告示指，現正就英教育中心突然結業事件展開調查，並已成立專責隊伍協助受影響的消費者；又呼籲市民如發現懷疑違反《商品說明條例》事宜可聯絡海關進行跟進。

【18:38更新】加入積金局回應

連鎖教育中心翹英教育突然宣布結業，昨日(29日)於補習社5間分店門口張貼通告指，因已經「完成歷史任務」(our historical mission has been fulfilled)而全線結業，惟未有交代更多結業原因和退款詳情等資料。多名受影響家長已成立「苦主」群組，亦有人已報警求助稱未能取回學費。

積金局：十分關注事件

消委會目前接獲一宗投訴，涉及已預繳學費但未獲安排課堂，而警方截至昨日下午共接獲兩名家長報案，稱中心結業後未能取回預繳費用。積金局回應事件指，十分關注補習社翹英教育結業事件，並高度重視其僱主拖欠強積金供款的情況，又表示已就受託人早前報告該補習社懷疑拖欠強積金供款一事，展開調查及跟進，並成功追討部分欠款，當局亦會代受影響僱員就餘下近期的欠款提出民事申索。

積金局續說，如補習社最終因資不抵債而被清盤，當局會代表受影響僱員向清盤人或破產管理主任提出債權證明。如其後收到清盤人分派的款項，積金局會把款項交予受託人，並存入受影響僱員的強積金帳戶。

據報有苦主損失過萬元

今日(30日)陸續有家長和學生到已停業的分店外了解，現場所見店內的桌子、椅子、教材和文件等仍未移走。據報，有家長表示為子女預繳超過1個月的學費，部分「苦主」損失涉款數千元至5萬多元不等，亦有家長指一次過繳交數萬元學費，近日並多次接獲補習社來電稱早報名有優惠。

▼補習社通告指「完成歷史任務」▼