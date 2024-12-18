連鎖電器集團賣冒牌Marshall喇叭耳機　4人包括公司董事被捕

海關早前收到市民舉報，指一個連鎖集團售賣懷疑冒牌喇叭及無線耳機。海關經調查後，在商標持有人協助下，昨日（17日）突擊搜查該集團位於全港多個地區的8間分店，以及一個位於九龍用作為儲存倉庫的工廈單位，行動中，檢獲約1,300件懷疑冒牌物品，估計市值約為140萬元，以涉嫌違反《商品說明條例》拘捕4名44歲至54歲男子，包括2名公司董事及2名分店負責人，4人均已獲准保釋候查，調查仍在進行中，不排除有更多人被捕。據了解，涉案集團全港多個地區開設8間實體分店，商戶是否知情、以及該批冒牌貨品的來源仍有待調查。

海關版權及商標調查科高級調查主任周凱文指，冒牌喇叭仿真度高，喇叭音色及效果難以辨認。冒牌貨品質素未能得到保證，消費者應留意當貨品遠低於公價時是否合理。他指，涉案商戶經營上有以下兩個特點：第一，涉案商戶會假借「平行進口」作宣傳。今次檢獲的懷疑冒牌物品售價介乎700至3,200元，大約是正價貨品的四成至七成不等。另外涉案商戶在向顧客銷售這批產品時，會訛稱這些產品是由外地輸入的平行進口貨（俗稱「水貨」），以低於正貨的價格吸引顧客，企圖以假貨冒充水貨蒙騙消費者。

冒牌喇叭仿真度高

第二，周凱文表示今次所檢獲的懷疑冒牌喇叭及無線耳機仿製了正貨的外觀設計及註冊商標，仿真度高，不易辨別。但在仔細觀察下，仍能看到冒牌貨與正貨之間一些細微區別。首先，正貨的包裝盒印刷精美，圖像相對清晰，色彩較為鮮明。其次，喇叭正面有一個金色商標，但冒牌貨的商標質素不及正貨，例如假貨的邊緣切割或表面處理較為粗糙。

罪成最高可被判囚5年

根據《商品說明條例》，任何人銷售或為售賣用途而管有冒牌物品，即屬違法，一經定罪，最高可被判罰款50萬元及監禁5年。