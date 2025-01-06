連鎖韓式餐廳女員工疑遭性騷擾　涉事分區經理被停職處分 (更新)

連鎖韓式餐廳發表聲明

被嘲 胸大可做「防撞網」 該女員工在帖文中提到，首日返工「唔夠幾個鐘」便被分區經理改「大波妹」的不雅花名。到返工第二日，該分區經理將她的花名升級為「大波蓮」，其他高職位的員工及阿叔亦開始跟風，令她感到「完全冇尊重我」。在返工第三日和第四日，她更被指胸部可以做「防撞網」，並在內部群組中直接將這個花名寫在報告上，讓她感到受到極大的不尊重。

接獲自稱餐廳總經理聯絡 事主接受傳媒訪問指，事件在網上發酵後，接獲一名自稱餐廳總經理及另一名富臨集團人事部同事聯絡。她希望，涉事三人可當面向她鞠躬道歉，「最好炒埋啦 ，呢啲人點會識收口，劣根性」，不然道歉後他們又會再犯。她稱其中一名有份帶頭嘲諷她的「米奇」仍如常在工作群組傳出工作文件，停職狀況成疑。 事主又指，工作WhatsApp群組昨晚傳出新一星期更表「暱稱」欄中，已改以林小姐的英文名字作稱呼，「即係證明佢哋明明知道我有英文名，但係都依然選擇嗌花名」；不過分店以「生意上有輕微跌幅，所以未能滿足各同事」為由，在新更表未分更予林小姐

帖文在網上引發熱烈迴響，至今已吸引81萬次瀏覽。許多網民直斥涉事餐廳涉嫌性騷擾，促請女事主向平等機會委員會投訴：「真心去平機會告佢啦，唔可以姑息」、「最憎呢d職場欺凌，頂住，呢度大把人撐你」。該女員工回應中補充，該分區經理是一名女人，「由於全部都係當下即時發生，同埋佢哋用花名叫我都係透過對講機，所以我錄唔到音/片」，惟保證所有事件屬實。 餐廳：涉事職員遭停職處分 涉事餐廳Terrace in seaside在社交平台回應，指非常關注事件，強調對任何形式的性騷擾絕不容忍，經內部調查後，涉事職員已停職及遭處分。餐廳表示希望每位同事在安全和互相尊重的環境下工作，並已制定防止性騷擾的政策和指引，並加強相關培訓。若遇不妥情況，同事可即時向人事部或管理層反映，所有舉報均會保密，管理層將公平處理。