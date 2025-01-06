連鎖韓式餐廳女員工疑遭性騷擾　涉事分區經理被停職處分

該女員工在帖文中提到，首日返工「唔夠幾個鐘」便被分區經理改「大波妹」的不雅花名。到返工第二日，該分區經理將她的花名升級為「大波蓮」，其他高職位的員工及阿叔亦開始跟風，令她感到「完全冇尊重我」。在返工第三日和第四日，她更被指胸部可以做「防撞網」，並在內部群組中直接將這個花名寫在報告上，讓她感到受到極大的不尊重。

帖文在網上引發熱烈迴響，至今已吸引81萬次瀏覽。許多網民直斥涉事餐廳涉嫌性騷擾，促請女事主向平等機會委員會投訴：「真心去平機會告佢啦，唔可以姑息」、「最憎呢d職場欺凌，頂住，呢度大把人撐你」。該女員工回應中補充，該分區經理是一名女人，「由於全部都係當下即時發生，同埋佢哋用花名叫我都係透過對講機，所以我錄唔到音/片」，惟保證所有事件屬實。

餐廳：涉事職員遭停職處分

涉事餐廳Terrace in seaside在社交平台回應，指非常關注事件，強調對任何形式的性騷擾絕不容忍，經內部調查後，涉事職員已停職及遭處分。餐廳表示希望每位同事在安全和互相尊重的環境下工作，並已制定防止性騷擾的政策和指引，並加強相關培訓。若遇不妥情況，同事可即時向人事部或管理層反映，所有舉報均會保密，管理層將公平處理。