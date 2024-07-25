進駐科學園設國際創研中心 數字王國︰盼為香港帶來新AI技術

數字王國創立逾30年來曾為多部荷李活電影提供視覺特效，包括《鐵達尼號》、《奇幻逆緣》、《復仇者聯盟》系列等，亦曾打造遊戲影像、實驗型與沉浸式體驗等。即將在港設立的國際創新研發中心，將推進創意前沿發展及技術應用，包括AI虛擬人(Virtual Human)是重點推進項目，通過開發先進的AI驅動虛擬助手，可以進行自然且複雜的互動，以提升服務導向環境中的使用者體驗。

荷李活視覺特效製作公司「數字王國」集團進駐科學園，並宣布設立國際創新研發中心；擬於2029年底前投資約2.04億元，招募40名專才，專注推動人工智能虛擬人、視覺特效和數碼資產，以及人工智能影片製作，並盼用於各行各業。

另外，在視覺特效(VFX)，將利用AI創造更加動態、成本效益更高且高質量的電影、劇集和商業廣告等視覺效果製作。至於人工智能影片製作(AVP)則開發利用AI製作3D資產影片內容的創新工具，以簡化媒體製作中的內容創作流程。

數字王國昨就進駐科學園舉行啟動儀式，在活動中展現AI創新技術，數字王國更邀請該公司創作虛擬人鄧麗君，與出席活動的創科局長孫東作實時互動對話。