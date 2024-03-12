逾七成人入住「樂屋」生活改善 提升家庭溝通質量和幸福感

政府為解決基層住屋問題，除公屋外，亦推出簡約公屋，資助社福機構營運過渡房屋或社會房屋。調查發現，逾七成入住社會房屋「樂屋」後，生活環境改善；居民家庭溝通質量和幸福感均上升。房屋局副局長戴尚誠稱，是次研究正好為推展過渡房屋及簡約公屋增強推進力；並可多方面了解過渡房屋如何改善市民的身心健康和生活質素，為制定房屋政策方向時帶來啟發。
樂善堂委託香港大學護理學院研究，於2022年8月成功訪問109戶居住於樂善堂小學、宋皇臺道組合屋以及荔枝角道和旺角自由道唐樓翻新的社會房屋「樂屋」之居民，並評估106名兒童；69.4%住戶表示家庭入息有改善、59.6%改善了親子關係、62.6%人指孩子成績有進步、84.3%孩子表示生活得開心愉快。
學院於2022年9月至2023年3月研究荃灣象山邨樂屋的居民，由居民申請到遷入再追縱6個月之生活，134戶完成基線調查，126戶完成追蹤調查。逾七成人認為空間及設備較以往好(78.6%)、生活環境不再狹窄(75.4%)和提升個人空間(72.2%)。社區環境方面有顯注改善，99.9%指公共空間衛生情況理想、97.6%表示鄰里關係好和92.9%指社區支援佳。按世衛幸福指標量表，居民入住樂屋後幸福水平提升，由38.10上升至41.17，孩子的快樂指數也提高。
負責調查港大護理學院香港大學基層醫療健康教研中心副總監王文炳指，「樂屋」全面和有效提升居民幸福感，當中家庭質量、幸福、伴侶關係和家庭支持提升，改善了居民個人的焦慮或抑鬱症狀，達至健康生活。家長們亦樂見孩子變得更快樂以及行為和心理狀態有所改善。