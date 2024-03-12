逾七成人入住「樂屋」生活改善 提升家庭溝通質量和幸福感

政府為解決基層住屋問題，除公屋外，亦推出簡約公屋，資助社福機構營運過渡房屋或社會房屋。調查發現，逾七成入住社會房屋「樂屋」後，生活環境改善；居民家庭溝通質量和幸福感均上升。房屋局副局長戴尚誠稱，是次研究正好為推展過渡房屋及簡約公屋增強推進力；並可多方面了解過渡房屋如何改善市民的身心健康和生活質素，為制定房屋政策方向時帶來啟發。

樂善堂委託香港大學護理學院研究，於2022年8月成功訪問109戶居住於樂善堂小學、宋皇臺道組合屋以及荔枝角道和旺角自由道唐樓翻新的社會房屋「樂屋」之居民，並評估106名兒童；69.4%住戶表示家庭入息有改善、59.6%改善了親子關係、62.6%人指孩子成績有進步、84.3%孩子表示生活得開心愉快。