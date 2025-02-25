逾七成職專畢業生「畢業即就業」　工聯會促提升DSE應用學習科目最高等級

本港勞工短缺，工聯會調查發現有72%職專教育學生在畢業後3個月內就找到工作，反映職專教育能促進青年就業。不過，工聯會認為學生在中學階段的職專教育參與率偏低，建議提升中學文憑試（DSE）應用學習科目的最高等級，鼓勵更多學生修讀科目。 工聯會職業訓練及促進就業委員會在去年10月至12月進行職專教育問卷，成功訪問120名職專教育學生，72%受訪者表示在畢業3個月內就找到第一份工作；超過70%表示所從事的工作與其課程所學相關。另外，問卷調查發現超過91%受訪者認同於初中加強生涯規劃教育；將職專教育文憑（高中課程）恆常化（87%），讓高中學生在文憑試的框架下，同步修讀職專教育課程；設職專銜接學士學位，優先錄取高級文憑學生（82%）：推出兼讀制職專學士學位，鼓勵在職人士進修（85%）。



倡提升DSE應用學習科目等級 工聯會副會長陳鄧源了解到各行各業都面對「有工無人做，有人無工做」的怪象，認為政府應著力提升技術專才的待遇及社會地位。現時在中學文憑試有58個乙類應用學習科目，去年共有7,891名考生報考。工聯會勞工界立法會議員梁子穎認為香港作為知識型社會，強調學術發展，學生主要以考進大學為目標。但教育制度忽略了社會欠缺技術人員的現象，他建議增加以職涯導向為核心的應用學習科目，並將應用學習科目的最高等級，由第4級提升至第5級，以增強科目的認受度，鼓勵更多學生選擇修讀科目。

倡推出更多兼讀制職專學位課程 另一方面，現時有各式各樣的全日制職專學位課程，不過工聯會職業再訓練中心總幹事鄧詠芳表示全日制課時較長，工友在時間上難以配合就讀。她建議推出更多兼讀制職專學位課程，鼓勵在職人士增值轉型成為技術專才。鄧詠芳舉例餐飲業人員亦需銜接社會需要，例如與時並進地學習資訊科技。